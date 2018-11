Prima corteggiatore, poi tronista e infine opinionista fisso al trono classico di Uomini e Donne. È il percorso di Jack Vanore, che è stato anche fidanzato con Raffaella Mennoia, autrice del programma ed ex postina di C’è posta per te. Jack è stato intervistato di recente dal Magazine della trasmissione ed è partito dal principio. Da quando, cioè, 11 anni fa iniziò la sua avventura a Uomini e Donne. “’Parlando con uno dei miei più cari amici, gli dissi: “Sai che ho visto in TV una ragazza che mi ha colpito?’. Mi riferivo a Serena Enardu, che in quel momento era tronista. Senza dirmi nulla, il mio amico scrisse una mail e qualche giorno dopo fui chiamato per un provino”.

Poi ricorda il primo colloquio, che a suo dire non andò bene: “Ero convinto di fare una puntata o due e dissi a mio padre: ‘Salto al massimo qualche giorno, poi riprendo a lavorare’. Lavoravo già nell’azienda di famiglia ma non sono mai stato un figlio di papà perché io, mio fratello e le mie sorelle siamo sempre stati abituati a lavorare”. (Continua dopo la foto)



Dopo essere stato corteggiatore di Serena e Angela Artosin, diventò tronista. “Ero a Napoli per un impegno e durante un pranzo ricevetti la telefonata della redazione. Scoppiavo di gioia e volevo dirlo a tutti i miei commensali ma la prima cosa che mi venne detto era di non rivelare niente a nessuno”, ha raccontato ancora al Magazine. Ma non è stato un trono fortunato: “Nessuna corteggiatrice mi faceva perdere la testa. Quando abbandonai il trono, Maria mi disse ‘Fammi sapere se a settembre sei ancora libero e ci rivediamo sul trono”. Ma andò diversamente…”.

Si fidanzò con la Mennoia e anche dopo la rottura, sono rimasti amici. Il resto si sa: Jack è diventato opinionista del trono classico insieme a Tina Cipollari e Gianni Sperti, ma da un mese circa è come sparito dai social e anche dallo studio. Un'assenza prolungata che ha ovviamente insospettito i fan. Solo ora ha deciso di rompere il silenzio. Jack Vanore ha spiegato su Instagram cosa è successo nelle ultime settimane. Racconta di essersi molto spaventato, presumibilmente a causa di un malore, che fortunatamente si è rivelato poi essere solo un fuoco di paglia, ma rassicura anche tutti i suoi fan con il video messaggio pubblicato nelle sue Storie.





“Eccomi, non sono sparito, sono qua – ha detto in una Storia - Ringrazio tutte le persone che mi hanno scritto in questo periodo. Sarò assente per un po’ di tempo dalla trasmissione. È stato un momento molto tosto ragazzi. La verità è questa, la verità è che mi sono spaventato ed ho ancora parecchia paura. Però la vita è anche questa, e ad oggi posso dire che è stato solo uno spavento. E sorrido perché da questa brutta esperienza ho imparato che sono un ragazzo fortunato, perché ho un sacco di persone che mi vogliono bene”. “Per fortuna è stato solo un fuoco di paglia - ha concluso Jack - Ora riprenderò la mia attività di sempre sui social, ho visto che ci sono molte situazioni divertenti negli ultimi giorni”.

