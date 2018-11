Nella Casa del "Grande Fratello Vip" Ivan Cattaneo è la vittima designata. Al centro di scherzi notturni da parte dei ragazzi. Francesco Monte, Silvia e Giulia Provvedi insieme a Stefano Sala durante la notte hanno deciso di movimentate la serata facendo uno scherzo al resto della gruppo. I tre hanno messo del cellophane sia sulla porta della camera anche sopra la tazza (aperta) del water.

A cadere nel loro tranello, neanche a dirlo, è stato Ivan Cattaneo. In un primo momento il cantante si è accorto della pellicola sulla porta, evitando di rendersi protagonista dell’ennesima brutta figura, ma non è apparso altrettanto scaltro quando è entrato in bagno, finendo per fare i propri bisogni sul wc che era coperto dalla pellicola trasparente. E non è difficile immaginare l’esito della vicenda. “Ma che ca**o è?!”, sono state le urla di Cattaneo, che non essendosi accorto del cellophane ha urinato ovunque. (Continua a leggere dopo la foto)



La pipì del concorrente del Grande Fratello Vip è schizzata ovunque e lui si è messo a pulire con della carta igienica. Il video è volato su Twitter, dove il povero Cattaneo è stato oggetto di ilarità degli utenti. Ma non è finita qui. Il cantante è stato protagonista di un altro gesto. Andrea prova a coinvolgerlo in una questione scomoda: la sparizione di alcuni alimenti. Lo chef sostiene che qualcuno ha rovinato la zucca con il ripieno per i tortelli.

"Da martedì prossimo ognuno si fa la sua spesa", ma il cantautore non ci casca: "Siete dei pessimi attori". I Vip però non si scoraggiano e ci riprovano. Giulia Provvedi e Martina, con tanto di bomboletta di schiuma da barba alla mano, si immergono nel buio della stanza e raggiunte le pantofole del povero Ivan Cattaneo le riempiono di schiuma. Martina finge che il Grande Fratello Vip abbia chiamato Ivan in confessionale per una comunicazione importante. Cattaneo si dirige verso la postazione ma poi si accorge subito del tranello e si mette a ridere.

Ivan fa la pipi' sul cellofan: MA CHE CAZZ... 😂😂😂 #GFVip pic.twitter.com/vqQZTgt5hF — baxxi 🦁 (@baxxi3) 3 novembre 2018





"Avete perso smalto ragazzi”, ha detto il cantante al resto del gruppo, che nel frattempo se la rideva sotto ai baffi. Ma i ragazzi non demordono e continuano con la serie di scherzi. Così, il modello Stefano Sala riesce a far spaventare il cantante infilandosi sotto al piumone. Il povero Ivan non si è accorto della presenza di Stefano e si è preso un bello spavento (con tanto si urla).

