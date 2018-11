Francesca Cipriani attacca la Marchesa d'Aragona dopo l'avventura al Grande Fratello Vip. Bagarre nel salotto di Barbara d'Urso durante l'ultima puntata di Pomeriggio Cinque. La Cipriani non ha gradito per niente il comportamento della donna nei confronti dell'attore Walter Nudo e nel salotto pomeridiano di Barbara d'Urso si è scagliata duramente contro di lei, arrivando addirittura ad accusarla di molestie, aggiungendo che dovrebbe vergognarsi per quello che ha fatto. Il riferimento, ovviamente, è alla scena del bacio che la Marchesa ha strappato con prepotenza a Walter Nudo nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip.

La donna è rientrata in casa e, approfittando del 'freeze' dato da Ilary Blasi agli altri concorrenti, ha strappato un focoso bacio all'attore che in quel momento non ha potuto tirarsi indietro. Tale episodio non è piaciuto per niente a Francesca Cipriani, la quale in questi giorni ha più volte ripetuto a Pomeriggio 5 di essere follemente innamorata di Walter Nudo e di voler provare a conquistarlo. E così la Cipriani, dopo aver visto la scena del bacio forzato, ha attaccato veementemente la Marchesa d'Aragona, accusandola di aver molestato Walter Nudo. (Continua a leggere dopo la foto)



"Togliete il contesto televisivo, quella è una vera e propria molestia", ha sottolineato Francesca Cipriani nel salotto di Barbara D'Urso, aggiungendo che lei non si sarebbe mai sognata di entrare in casa e fare ciò che ha fatto la Marchesa nei confronti dell'attore. "Le cose si fanno in due", ha affermato la Cipriani, aggiungendo poi di non avere parole per la Marchesa e per il gesto di cattivo gusto che ha compiuto nei confronti di Walter Nudo, il quale in quel momento è rimasto inerme e non ha potuto fare altro che baciare (a stampo) la Marchesa. (Continua a leggere dopo la foto)

Una vera e propria furia Francesca Cipriani che, a questo punto, attende il momento del confronto con la Marchesa per poterle dire in faccia tutto ciò che pensa sul suo conto. C'è da scommettere che l'incontro-scontro tra le due donne possa avvenire già nel corso della prossima puntata di Domenica Live condotto sempre da Barbara D'Urso su Canale 5. L'ex pupa de La pupa e il secchione, però, non ha ricevuto l'appoggio sperato. Infatti, gli ospiti e la stessa lady Cologno non hanno apprezzato quanto detto dalla Cipriani definendo il suo discorso troppo cattivo dato che la Marchesa, a parer loro, stava solo scherzando. (Continua a leggere dopo la foto)



Nelle settimane scorse, in una lunga intervista concessa al settimanale Spy, la Cipriani ha ammesso di essere pazzamente innamorata di Walter Nudo tanto da essere pronta a entrare nella casa del Grande Fratello Vip solo per poterlo conoscere. Una richiesta, questa, al momento disillusa dagli autori del programma di Canale 5...

