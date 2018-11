Senza dubbio una delle coppie più amate tra quelle nate a Uomini e Donne è quella formata da Oscar Branzani e Eleonora Rocchini. I due si sono incontrati durante il percorso da tronista del napoletano, creando fin da subito un rapporto speciale. Soltanto dopo poche settimane, i ragazzi hanno capito di provare dei forti sentimenti e così hanno deciso di tornare a casa insieme, iniziando una relazione che dura ancora oggi.

Oscar ed Eleonora infatti si dividono continuamente fra Firenze (città natale dell’ ex corteggiatrice), Napoli (città degli affetti del tronista) e Milano, città che interessa l’ambito lavorativo del fashion blogger, imprenditore nonché direttore creativo della linea di bikini Sontèn e la Rocchini. A differenza di altri protagonisti usciti da Uomini e Donne, la coppia tiene un profilo basso, non partecipa a programmi televisivi e non è più apparsa all'interno del dating show di Maria De Filippi. Qualche mese fa Branzani aveva ricordato il primo incontro con Eleonora: ''Mi ricordo ancora il primo giorno in cui ci siamo visti: era in mezzo a ragazze giganti, la più piccolina di tutte era lei. Aveva degli occhi che brillavano, volevo conoscerla già da lì''. (Continua a leggere dopo la foto)



E lei aveva aggiunto: ''È iniziato tutto come un gioco, poi l’ho conosciuto meglio e piano piano ho cominciato a sentire qualcosa dentro di me che cambiava. Inizialmente pensavo di non potere stare con una persona come lui fuori dalla trasmissione, invece Oscar mi ha aiutata ad abbattere i limiti e i pregiudizi''. La coppia, riservatissima, ha rilasciato pochissime interviste e non è più comparsa a Uomini e Donne. Ma qual è il motivo? Su Instagram, una fan ha chiesto spiegazioni a Raffaella Mennoia, storica autrice della trasmissione, proprio in merito alla mancata presenza negli studi di UeD, a differenza di altre coppie che tornano spesso per raccontare la propria esperienza. “Ciao allora chiarisco qui ora e per sempre – ha risposto categorica la Mennoia – Eleonora e Oscar sono stati invitati dalla redazione ma non sono mai voluti venire. Immagino per vivere la loro storia lontana dalla Tv, ok?”.

Ma le parole non sono piaciute all'ex tronista, che tramite il suo account Instagram ha deciso di rispondere alla storica autrice di ''Uomini e Donne''. “Ciao Raffaella, spero stai bene. Sai che sono un ragazzo riservato e che non amo esporre i miei pensieri su un social, ma dato che spesso vengo a conoscenza di storie non vere vorrei chiarirle nel mondo in cui sono nate. Qui. Mi hai dato l’opportunità di conoscere la donna della porta accanto che ho sempre sognato, quella che poteva darmi la felicità e la serenità che mi mancava''.

''E per questo ti sarò sempre grato come lo sono a Claudio e Chiara. Però non mi piace quando lasciate pensare ai vostri “lettori” e ai vostri “followers” che io ed Eleonora abbiamo rifiutato di venire in puntata, perché non è proprio così. Io ho solamente rifiutato di fare una “caccia al tesoro” per Roma con persone che a parer mio non c’entrano nulla con la mia persona, ti ho sempre detto come anche a Claudio che qualora volessi invitare me e Eleonora, per parlare semplicemente di come si fosse evoluta la nostra vita fuori dal programma avremmo accettato senza nemmeno un punto di domanda. Non credo di aver fatto nessun torto a nessuno, eppur da allora… Ti auguro una vita piena di gioie, la stessa che mi avete regalato attraverso Eleonora”.

