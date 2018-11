A Uomini e Donne la situazione della corteggiatrice Giulia Cavaglia sta appassionando tutti gli spettatori. La giovane è arrivata nello studio di Maria De Filippi e ha subito creato scompiglio tra i tronisti Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. Dopo aver mentito ai due ragazzi sulla sua fine della sua passata storia, si aggiunge ora un nuovo dettaglio che andrebbe ad avvalorare la tesi del suo ex fidanzato. La ragazza era stata accusata proprio dal ragazzo di essere nel dating-show solo per business.

Secondo quanto riportato da Ilvicolodellenews, la prova definitiva arriverebbe da una foto di tre anni fa scattata appositamente per la pagina Instagram Celebritalia a cui la corteggiatrice ha chiesto, inoltre, di ripostare la foto e di taggarla. Foto che addirittura Maria De Filippi ha censurato. L'immagine pubblicata ritrae Giulia cavaglia di profilo senza mutande e a gambe accavallate. Uno scatto spinto, spudorato, che la padrona di casa ha deciso di non mostrare a tutta Italia. (Continua a leggere dopo la foto)



Giulia Cavaglia si è difesa dicendo che in realtà non era veramente nuda, il fotografo le ha solo fatto spostare un po’ le mutandine. E rispondendo a Tina ha detto: “Se mi dai una tua foto con i mutandoni con il photoshop te le tolgo“. La polemica non ha tardato ad arrivare e sui social i fan del programma si sono scatenati. Il paragone con Sara Affi Fella è stato immediato. In questi ultimi giorni la ragazza è al centro di aspre e durissime polemiche a Uomini e Donne ma anche sul web in quanto è stata accusata dai due tronisti, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, di non essere stata totalmente limpida specialmente su quanto detto sulla sua vita privata.

Anche Lorenzo ha cercato informazioni sulla mora corteggiatrice e secondo quanto ha appreso, Giulia Cavaglia sarebbe interessata alla notorietà e, inoltre, l’ha accusata di prestare molta attenzione ai beni materiali. Nonostante queste accuse, però, Riccardi non l’ha eliminata. Intanto, nelle scorse ore, a mettere in cattiva luce Giulia ci ha pensato una celebre deejay torinese: Greta Tedeschi, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un vecchio post condiviso dalla Cavaglià in cui deride il fisico della Tedeschi, ma anche uno screen di una vecchia conversazione.

Giulia è nata nel 1995 a Torino. Dopo essersi diplomata, la ragazza si è laureata a pieni voti in Design della comunicazione visivo, indirizzandosi verso la comunicazione pubblicitaria. La Cavaglia, inoltre, ha anche lavorato come fotomodella, catturando l’attenzione del pubblico. Prima di fare il suo arrivo a Uomini e Donne, la giovane è stata fidanzata per lungo tempo con Giuseppe, col quale ha chiuso la relazione pochi mesi fa.

Uomini e Donne, per i fan non ci sono dubbi: “Tra Ida e Riccardo è finita”. Ecco perché