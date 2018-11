Un'icona sexy della televisione di un tempo. Ma di andare in pensione non ne ha alcuna intenzione: parliamo di Rosanna Vaudetti che sogna di tornare sul piccolo schermo televisivo. La donna, oggi ottant'anni, si è raccontata in una lunghissima intervista concessa al settimanale Spy. La Vaudetti, nota per essere stato il primo volto apparso su Rai 2 e prima persona andata in onda sulla televisione a colori in Italia, oltre ad annunciare per quasi quarant'anni le trasmissioni della TV di Stato italiana ha anche condotto anche numerose rubriche e trasmissioni di successo come Giochi senza frontiere e commentato per diversi anni l'Eurovision Song Contest.

Il 14 novembre 1998 ha annunciato, durante una puntata di Carràmba che fortuna condotta da Raffaella Carrà, il suo ritiro dall'attività di signorina buonasera dopo 37 anni di servizio: è stata la seconda annunciatrice Rai più longeva, preceduta solo da Nicoletta Orsomando. In quello stesso anno, il 2 giugno, è stata insignita dell'onorificenza di Commendatore Ordine al merito della Repubblica Italiana, conferita su proposta del Consiglio dei Ministri e ha recitato nel ruolo di se stessa nel film di Pino Quartullo Le faremo tanto male. (Continua a leggere dopo la foto)



Rosanna Vaudetti, comunque, non ha mai lasciato il piccolo schermo: nel gennaio 1999 ha così abbandonato il suo ruolo principale, ma senza lasciare il video; in quello stesso anno è stata infatti nel cast, insieme alla citata collega Orsomando, della trasmissione di Rai 1 Su e giù. Negli anni successivi ha continuato a condurre piccole trasmissioni e rubriche su diverse emittenti, come Telemontecarlo (Souvenir d'Italie), Sat 2000 (Un secolo di domande, Concerto per la pace, L'Italia a tavola) e Alice (La domenica di Alice). Nel 2008 ha partecipato ad alcune puntate della soap opera di Rai 1, Incantesimo, interpretando Matilde Sensi, mentre nella stagione televisiva 2011-2012 è tornata ad avere un ruolo fisso su Rai 1, partecipando nel ruolo di giurata alla trasmissione La prova del cuoco al fianco delle colleghe Nicoletta Orsomando e Mariolina Cannuli, inoltre è stata spesso ospite di Verdetto finale. (Continua a leggere dopo la foto)

ads

E adesso è pronta a tornare in tv, a vent'anni dal suo addio alla Rai. Rosanna Vaudetti, una delle più celebri “signorine buonasera” della tv italiana è pronta a ritornare in televisione. Lo rivela in esclusiva al settimanale Spy, in edicola da venerdì 2 novembre. "Con mio marito (il regista e sceneggiatore Antonio Moretti) ho scritto il soggetto di una serie: le protagoniste sono due ex annunciatrici in pensione che si trasformano in detective". "Io e Maria Giovanna Elmi saremmo perfette per il ruolo" racconta la Vaudetti, svelando che ancora oggi le "signorine buonasera" della Rai sono rimaste legate da un profondo affetto. "Sento spesso Gabriella Farinon, Maria Giovanna Elmi, Paola Perissi, Nicoletta Orsomando e Mariolina Cannuli", rivela a Spy. "All’inizio la tv era un'aliena, un grosso scatolone che piombò di colpo nelle case degli italiani. Quando io dicevo 'buonasera', c'era gente seduta in salotto che rispondeva Buonasera a lei!". (Continua a leggere dopo la foto)



"Umanizzavamo la scatola dei sogni e per anni abbiamo rappresentato la Rai, avevamo un posto di rilievo in una televisione dominata dagli uomini. A rottamarci è stato il telecomando, negli Anni 80: fu il 'killer delle annunciatrici', da quel momento il nostro ruolo cominciò ad avere meno senso". E Rosanna Vaudetti rivela un dettaglio inedito che dà il senso della loro popolarità ai tempi d'oro della tv: "Un giorno mi fu recapitata una busta che conteneva un testamento olografo: un signore mi scelse come sua erede. 'Ho passato più tempo con lei che con i miei familiari' c'era scritto. Io rinunciai".

Leggi anche:

Fabrizio Corona, adesso è Francesco Totti il suo obiettivo: “Tu sei un…”

fbq('track', 'Gossip');