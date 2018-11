Atto centesimo, capitolo milionesimo: Fabrizio Corona versus Ilary Blasi, arriva il colpo di scena. E coinvolge il marito della conduttrice del Grande Fratello Vip, ovvero Francesco Totti. Proprio così, a otto giorni dal litigio trash destinato a segnare la storia della televisione italiana, Fabrizio Corona depone l'ascia di guerra contro l'ex letterina di Passaparola e ammorbidisce la sua linea sul capitano della Roma. Lo stesso che, invece, venerdì scorso era stato indicato come persona capace solo di: "Tirare due calci a un pallone e non saper dire una parola in italiano". Ebbene, adesso la sinfonia sembra essere totalmente cambiata tanto da far esultare anche l'amico e fido consigliere Gabriele Parpiglia che sui social esulta: "Bentornato Fabrizio!!!".

Ma cosa ha scritto Fabrizio Corona su Francesco Totti da destare scalpore? Nel pomeriggio di venerdì 2 novembre l'ex re dei paparazzi ha dedicato un lungo post su Instagram per chiarire la sua posizione circa l'attuale dirigente della Roma: "Sei un grande uomo. Ti ho sempre stimato e ci siamo sempre rispettati. Sei la storia del calcio italiano e sei l’unico pulito, onesto e attaccato ai valori in questo mondo di corrotti, in cui contano solo i soldi, gli status simbol e le cose effimere". (Continua a leggere dopo la foto)



Insomma, Fabrizio Corona sembra aver cambiato completamente idea sul 'Pupone' tanto da apparire un'altra persona: "Tu facevi il tuo lavoro con passione, come io facevo il mio, pur essendo moralmente criticabile, ma era pur sempre il mio lavoro e io lo amavo. Mi dispiace per ciò che è successo e mi dispiace per te e per i tuoi figli. La mia stima rimane immutata e mi lega a te un ricordo indelebile...". Di cosa si tratta? Come spiega su Instagram lo stesso Corona, c'è una data particolare che unisce lui e Francesco Totti. (Continua a leggere dopo la foto)

Si tratta del 27 maggio 2017, giorno dell'addio al calcio proprio del capitano della Roma che, dopo 24 anni di carriera, ha appeso gli scarpini al chiodo. Una giornata speciale anche per Corona che l'ha trascorsa in carcere: "Le emozioni che ci hai fatto vivere, a me e ai detenuti della cella 116, quel giorno durante la tua ultima partita, nel tuo stadio, con la tua maglia, mentre davi il tuo addio al calcio. Onore a te capitano, continuo a stimare te e rispettare te e i tuoi figli". Insomma, parole al bacio per il marito di Ilary Blasi. Ma con lei, a quanto pare, i rapporti non si sono sanati anche perché, come scrive proprio sui social Corona, la conduttrice del Grande Fratello Vip non è stata 'menzionata' tra i membri della famiglia Totti. (Continua a leggere dopo la foto)



Adesso, però, in molti stanno criticando Corona di scarsa coerenza. Ma la domanda che tutti si pongono è un'altra: sono scuse sincere queste? E soprattutto, Francesco Totti come reagirà? Accetterà o no il messaggio di scuse da parte dell'ex re dei paparazzi? La querelle tra i due nasce da molto lontano, nel 2005, a pochi giorni dal matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti: Corona avrebbe avuto in mano foto compromettenti del capitano della Roma in compagnia di Flavia Vento. Il resto è storia dei giorni nostri...

