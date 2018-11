Appena è entrata nella Casa del GF Vip, Maria Monsè ha parlato di sua figlia Perla Paravia. Per lei, diceva la showgirl, è nata la lite con la Marchesa d’Aragona con cui, per tutto il tempo che è rimasta in Casa, non ha fatto che battibeccare. L’astio è dovuto a un episodio avvenuto a una festa a Roma. Maria sosteneva che Daniela si fosse comportata male con la figlia, tentando addirittura di far scendere dalla carrozza la bambina per fare il suo ingresso trionfale in solitaria ma lei, la Monsè, si sarebbe rifiutata.

Diversa la versione della Del Secco, secondo cui Maria “si è imbucata, si è intrufolata, non doveva entrare, ma il motivo per il quale io non volevo salire su quella carrozza era uno solo: che ho avuto tanta pena e commozione che una mamma scellerata portasse una bambina piccola, piangente e con la febbre, pur di fare la sciocca, perciò io mi dovevo dissociare, è stata una cosa vergognosa!”. E “Ti devi vergognare! Tu non sei una madre, sei una sciacquetta!”, ha poi tuonato la Marchesa contro la Monsè. (Continua dopo la foto)



Ci ha pensato il settimanale Gente Vip a mostrare come sono andate davvero le cose a quella festa organizzata da Sara Iannone nei lussuosi saloni di Palazzo Ferrajoli, a Roma. Come riporta il sito Bitchyf, tra le foto apparse sulla rivista c’è anche quella ‘incriminata’, quella della ‘carrozza della discordia’ in cui si vedono Maria Monsè, la piccola Perla Maria e la Marchesa d’Aragona. Tutte insieme e sorridenti.

La Marchesa è uscita dal reality e durante la scorsa puntata ha avuto un nuovo scambio di battute al vetriolo con la Monsè, che ora rischia l’eliminazione. Lo sapremo solo lunedì prossimo se sarà lei ad abbandonare la Casa o Alessandro Cecchi Paone, il coinquilino con cui è finita in nomination. Nomination che per lei è stata un fulmine a ciel sereno. Non l’ha presa bene: è sicura di perdere la sfida col giornalista ma non si sarebbe mai aspettata di concludere la sua avventura all'interno della casa del Grande Fratello così in fretta.

Il pensiero di uscire già dopo poche settimane, ha fatto piombare la Monsè in uno stato di sconforto. Dopo la notizia, infatti, più volte è scoppiata in pianti disperati. E a nulla è servito il sostegno degli altri inquilini. Ma, tornando alla figlia Perla, sempre nella Casa le è sfuggito anche un dettaglio. Chiacchierando con gli altri, ha svelato il nickname di Instagram di Perla, 13 anni, che, nell’arco di pochi minuti, ha visto crescere il suo profilo di ben 500 follower, come mostra Bitchyf!

