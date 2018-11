La settima puntata di Pechino Express, l’ultima nella Tanzania continentale, vede l’eliminazione degli Alieni. La coppia (dal nome azzeccato rispetto le dinamiche del gruppo) non riesce a fare breccia nei cuori degli altri viaggiatori che, giunti al momento finale e alla decisione su chi mandare a rischio eliminazione, li abbandonano al loro destino, ovvero la busta nera, con la sentenza peggiore.

Bene, invece, per le Signore della tv che grazie a un bonus conquistano il primo posto. Intanto, Paola Caruso dei Ridanciani scopre di essere incinta. Durante un passaggio in macchina, la Caruso ha detto al compagno d’avventura Tommaso Zorzi di voler comprare un test di gravidanza “perché ho un ritardo”. Dopo che l’ex di Riccanza si è ripreso dallo shock della richiesta, Paola ha fatto il test che una farmacia del luogo della Tanzania in cui erano avventurati le ha regalato, visto che il budget a suo disposizione non le consentiva di acquistare. (Continua dopo la foto)



Appurato l’esito positivo del test, lei ha abbracciato Tommaso a cui ha annunciato che sarebbe diventato zio e hanno pianto insieme dalla gioia.Il medico della produzione ha prescritto a Paola un esame del sangue per confermare l’esito del test che comunque non ha compromesso la loro partecipazione al gioco: la coppia dei Ridanciani è rimasta in gioco in corso per la vittoria finale del reality.

Non è una novità per la verità. La showgirl, nota per aver interpretato la bonas di Avanti un altro aveva dato il lieto annuncio mesi fa precisando che il bambino si chiamerà Nicola, proprio come il padre che ora non c'è più. I festeggiamenti sono durati poco, perché il compagno, l'imprenditore proprietario di una catena di supermercati, Francesco Caserta, sarebbe scappato. Lascia alle pagine di Chi lo sfogo, mentre aggiunge.

"Ho scoperto di essere incinta durante le registrazioni di Pechino Express e immediatamente l'ho detto a Francesco, che subito ha preso la notizia con grande gioia". E non solo: "Tutto andava bene. Penso che Francesco si sia fatto influenzare dalla madre che non mi vedeva di buon occhio. Infatti quando lui se n'è andato - aggiunge al magazine di Alfonso Signorini- sua sorella e sua mamma mi hanno mandato i carabinieri per lasciare la casa in cui vivevamo".

L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi rivela altri elementi: "La madre di Francesco mi ha bloccata da tutti i social e quello che pensavo essere il mio compagno ha risposto che mi sono inventata tutto, che sono una pazza. Ma se sarà necessario, farò il test del DNA". Intanto però la Caruso sembra ammorbidirsi e ammettere che se il padre di suo figlio dovesse tornare, lei lo riaccoglierebbe a braccia aperte.

