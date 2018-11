Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ancora loro. Non si parlava della coppia nata al trono over di Uomini e Donne da un po’. Da quando, dopo infiniti alti e bassi e l’ultima, pesantissima, litigata, la ex dama e l’ex cavaliere avevano fatto pace e deciso di rifiutare l’offerta di Maria De Filippi di restare nel programma. Avevano deciso di riprovarci e sembravano entrambi convintissimi. Dopo l’ennesima tempesta, l’ultima intervista rilasciata da Riccardo e Ida a Uomini e Donne Magazine era piena di buoni propositi.

“Ci siamo seduti con uno stato d’animo più positivo – assicuravano alla rivista - Volevamo mettere da parte le incomprensioni e darci un’altra possibilità; stiamo provando a ripartire da zero. Negli ultimi dieci mesi c’è sempre stato qualcosa che ci ha portato a discutere e poi a fare pace. Alla lunga questo ha rischiato di rovinare la nostra storia. Non mi sono mai sentita single. Non sarei stata di-sposta e disponibile a trovare un nuovo amore. L’ho fatto solo per smuovere la coscienza di Riccardo. Ho avuto paura di perderlo ma è una sorta di ‘scossa’ di cui lui aveva bisogno”. (Continua dopo la foto)



Sicuramente la loro storia d’amore è stata messa a dura prova nel corso di questi ultimi dieci mesi, così come la gelosia di lei. La partecipazione a Temptation Island Vip, poi, alla fine si era conclusa bene, ma non senza problemi. Al villaggio dei fidanzati lui era particolarmente vicino a una delle tentatrici, Stefanì Nobile e Ida già dai primi giorni sembrava dispe-rata. Poi, in virtù del forte sentimento che li legava, si sono riappacificati al falò di confronto finale.

Ma la ‘pace’ è durata poco. Finito il docu-reality di Filippo Bisciglia, i due sono tornati nello studio di Uomini e Don-ne e lì è riscoppiata la bufera. Alla distanza – lei vive a Brescia, lui a Taranto – e alle indecisioni di Riccardo – che frenava il suo trasferimento – si è poi aggiunto uno scambio di messaggi tra Guarnieri e la single conosciuta a Temptation che ha mandato in forte crisi Ida. Lacrime e discussioni a non finire, poi la decisione di rimettere insieme i pezzi della loro storia.

Li avevamo lasciati così: decisi a darsi un’altra possibilità. Che è successo adesso? Non c’è ancora alcuna conferma, ma le ultime Instagram Stories della Platano, riportate dal blog Isa e Chia, hanno iniziato a far mormorare i fan su una loro crisi. Rottura, forse. La ex dama del trono over ha infatti condiviso coi follower due immagini molto malinconiche. La prima è una foto di un cielo nero accompagnata da una canzone molto famosa di Massimo Ranieri “Perdere l’amore” che Ida commenta con un’emoticon triste. La seconda è quella di un mare in tempesta con questa scritta: “Mio figlio la mia unica forza”.

Prima a Uomini e Donne poi a Temptation Island, sempre con Ida. Ma ecco che fa nella vita Riccardo