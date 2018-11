C’è anche Ela Weber nel cast di questo terzo Grande Fratello Vip. La ‘Sellerona’ è entrata nella Casa ‘in corsa’, a reality già iniziato. Lei, Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè sono infatti i tre nuovi concorrenti che hanno fatto il loro ingresso un paio di settimane fa per, si dice, sollevare gli ascolti del programma che quest’anno fatica a decollare. Era da tempo che la giunonica conduttrice e showgirl di origine tedesca lanciata da Paolo Bonolis con ‘Tira e molla’. Prima di vederla al GF, la Weber era stata ospite di Caterina Balivo nel salotto di ‘Vieni da me’ e lì ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera e parlato senza freni di alcuni colleghi conosciuti durante le sue esperienze in tv. Da Paolo Bonolis a Mara Venier, fino a Simona Ventura e Massimo Caputi.

Prima di lavorare con Bonolis non era mai stata di fronte alla telecamera: “Osservando lui ho capito come fare questo mestiere. Lui non insegna, osservi e impari. Paolo è un gladiatore, lo studio è il suo campo di battaglia”. E ancora: “Lui è molto spiritoso, a volte prende in giro le persone un po’ troppo. Lui è il sole, i pianeti gli girano intorno e per risplendere di tua luce devi allontanarti da lui”. (Continua dopo la foto)



Sulla ‘zia Mara’, tornata da poco al timone di Domenica In, Ela ha invece rivelato lato “oscuro”. “È una persona molto particolare – ha detto della Venier -, ha un personaggio che all’80% è fatto di sole ma ha questo 20% di nero che non le manda a dire. Quando si arrabbia, ha un modo di esprimersi focoso, lancia le cose. Quindi da un lato c’è questo sorriso solare, questo abbraccio materno, però quando si arrabbia è veramente insopportabile, ti fa piangere. Ho visto persone piangere”.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, invece, appena entrata Ela è rimasta un po’ in disparte. Si è sicuramente esposta meno di Maria, che ha avuto parecchio a che fare con la Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona, e di Alessandro, che ha già sollevato diverse polemiche sui suoi coinquilini. Nel corso dell’ultima diretta, ha anche rischiato di finire in nomination insieme a Giulia Salemi, ma alla fine gli altri vip hanno scelto di mandare al televoto proprio i due con cui ha iniziato il reality, la Monsè e Cecchi Paone.

Ma ha svelato il significato del termine ‘Sellerona’, quello che anni fa le ha affibbiato Bonolis. È stata la Monsè a chiederle perché proprio quel nome e se venisse da “sella”, visto che la Weber ama andare a cavallo. Nient’affatto. Mistero svelato: “La sellerona veniva da sedano. Il sellero è il sedano, il sedano quello alto”, ha spiegato Ela. “Perché in alcune parti di Italia quando qualcuno è alto si dice ‘sellero'”, ha aggiunto. Ha stupito la reazione di Lory Del Santo, forse l’unica a non conoscere il soprannome che Paolo diede a Ela.

GF Vip, Alessandro Cecchi Paone senza freni inibitori: come accarezza Fabio Basile