Barbara d'Urso contro Mara Venier, è questo ormai lo scontro televisivo dell'anno che durerà, salvo clamorosi sviluppi, fino al prossimo giugno. Domenica Live versus Domenica In, ma non solo. Eppure, a inizio anno televisivo tutto ci si poteva aspettare eccetto che le due, un tempo grandi amiche, arrivassero a una guerra fredda a colpi di hashtag e frecciatine sui social. Come se non bastasse la sfida auditel, che tira in ballo anche Mediaset e Rai, aziende che devono guardare ai profitti, Mara e Barbara si stanno colpendo a distanza con 'battutine' e smorfie alquanto inaspettate.

Anche perché a scendere in campo, nella 'faida' di queste settimane tra Carmelita e la zia d'Italia, è anche il marito della conduttrice di Domenica In: Nicola Carraro, sposato nel 2006, ha più volte preso le parti della moglie nella sfida con Barbara d'Urso tanto da lanciare frecciatine dirette alla conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live. L'ultima? Qualche giorno fa a corredo di un post su Instagram, Carraro si è lasciato andare a una battuta al vetriolo: "Col..." per riprendere il classico 'col cuore' della d'Urso. (Continua a leggere dopo la foto)



E adesso, in una lunga intervista concessa al settimanale 'Oggi', Barbara d'Urso si sfoga e ammette: "A Mara volevo bene e, sono certa, lei ne voleva a me". Tempi al passato che ufficializzano quella che è ormai una chiarissima rottura tra la Venier e la d'Urso. La conduttrice di Canale 5 ha parlato poi delle sue trasmissioni e lanciato qualche frecciatina alla collega Mara Venier: "Il mio è comunque e sempre un bilancio di grande felicità e successo: il 19-20 per cento di share con punte del 22. Tutti dati dimostrabili, curve alla mano. La tv è un ring e io ne ho combattute tante di sfide…". (Continua a leggere dopo la foto)

E a detta di Barbara d'Urso: "Mara non ha ostacoli, io sì: ogni quarto d’ora vado in pubblicità, lei per un’ora la pubblicità non la dà. Lei va in diretta subito dopo il Tg1, che le lascia una platea enorme di pubblico, io no: ho quei punti di share da risalire uno per uno. E nonostante questo porto la curva di Canale 5 dal 10 al 22 per cento, facendola diventare prima rete. Questa non è una cattiveria, badate bene - ha concluso la D'Urso - è una cosa sotto gli occhi di tutti". Poi Barbara D'Urso entra nella sfera personale e rivela: "Ma c’è un aspetto umano - spiega - che non rientra nella sfida professionale e che per questo fa male: mi hanno mandato delle foto, perché io non seguo i social, in cui Mara postava sulle sue storie di Instagram i commenti dei miei più grandi odiatori, certi leoni da tastiera che scrivono di me cose orribili, che insultano me, i miei fratelli e i miei figli". (Continua a leggere dopo la foto)



Anzi, Barbara d'Urso è sicura: "Ed è ormai noto che lei vada sul mio profilo e metta i like proprio a certi miei odiatori, l’hanno scritto diversi siti. Non capisco questi gesti. Io non ho nulla contro Mara, continuo a volerle bene e la sfida della domenica non è certo una sfida a livello personale. Che il mio competitor sia Pippo Baudo, Cristina Parodi o Mara, io faccio il mio programma e penso al mio pubblico che negli anni continua a restare fedele e a regalarci un grande successo".

