A poche ore dal nuovo appuntamento di X-Factor arriva una sonora - e quanto mai autorevole - bocciatura per il programma di Sky: Maurizio Costanzo non sta apprezzando questa edizione. Del resto, il noto giornalista e opinionista ha già più volte la sua posizione sul caso Asia Argento e, proprio nelle ultime ore, l'ex giudice del talent-show - silurata per il caso molestie e le polemiche che ne sono seguite - è stata ospite insieme a papà Dario nel salotto del Maurizio Costanzo Show. Insomma, il conduttore televisivo, che di talent se ne intende avendo in casa una delle 'regine' del settore come Maria De Filippi, non apprezza questa edizione di X-Factor.

Non la prenderà certamente bene Federico Lucia, in arte Fedez. In meno di una settimana, infatti, è stato 'accusato' due volte dallo stesso Costanzo. Adesso in qualità di giudice della trasmissione musicale, qualche giorno fa invece per via della sua festa di compleanno al Carrefour organizzata dalla moglie Chiara Ferragni e dagli amici. Una festa che ha creato polemiche e che Costanzo ha bollato come un qualcosa di ampiamente evitabile: "Lui e la moglie? Due viziati".



E adesso, dunque, arriva la durissima critica di Maurizio Costanzo nei confronti di X-Factor 2018. Il giornalista, nella rubrica che cura sul settimanale Nuovo Tv, nel rispondere ai lettori, si è detto d'accordo con il giudizio di una signora criticando l'attuale edizione del talent show di Sky. Costanzo boccia i giudici di X Factor 2018 a causa delle polemiche che hanno travolto il programma prima della partenza. Il marito di Maria De Filippi è convinto che le polemiche facciano male al programma e che, con il passare delle settimane, sarà sempre più difficile per i giudici concentrarsi sui ragazzi e il loro talento e non farsi travolgere dalla bufera mediatica nata dalle accuse che Jimmy Bennett ha rivolto ad Asia Argento.

Quest'anno ai membri della giuria di X Factor 2018 spetta un duro compito. Lodo Guenzi, Mara Maionchi, Fedez e Manuel Agnelli devono concentrarsi sui ragazzi e mettere da parte tutta la "caciara" mediatica. La missione non è delle più semplici dal momento che quella in onda è tra le edizioni dove la polemica di certo non manca. Il programma è stato travolto dal clamore per la fine della collaborazione con Asia Argento in seguito all'accusa di molestie mossa nei suoi confronti da Jimmy Bennett. L'attrice italiana è finita nell'occhio del ciclone dopo le rivelazioni fatte dal New York Times. Secondo quanto riferito da Bennett, l'attrice gli avrebbe versato un risarcimento milionario in cambio del silenzio sulle presunte molestie di cui è stato vittima quando era ancora minorenne. Di fronte allo scandalo, Sky ha deciso di allontanare Asia.



Intanto, questa sera nuovo appuntamento: dopo l'eliminazione di Costanzo, facente parte della squadra di Fedez, chi andrà via dal palco di X Factor 2018 dovendo rinunciare al sogno della finalissima al Mediolanum Forum di Assago? A presentare, come sempre, Alessandro Cattelan mentre il pubblico da casa è in attesa per scoprire chi saranno gli attesi ospiti della seconda puntata live.

