Silvia Toffanin potrebbe non essere al suo posto nella prossima puntata di Verissimo. A sollevare l’ipotesi sono stati i fan. Il motivo? Il maltempo che sta falcidiando l’Italia e che nei giorni scorsi aveva isolato Silvia Toffanin, il marito Pier Silvio Berlusconi e tutta la sua famiglia a Portofino. Il forte vento e la pioggia scrosciante avevano provocato danni ingenti a Rapallo.

Tante imbarcazioni attraccate nel porto erano infatti state colpite dalle intemperie e, tra queste, il maxi yacht 'Suegno' del figlio del presidente di Forza Italia che è di casa sul golfo del Tigullio. Poi er franata una parte della strada provinciale che collega Santa Margherita Ligure a Portofino dove si trova il castello Bonomi-Bolchini acquistato dalla famiglia Berlusconi. Il crollo della '227' aveva loccato i circa 500 abitanti della zona (lo stesso vicepresidente esecutivo di Mediaset) per molte ore.



Non appena le condizioni atmosferiche lo avevano permesso, intorno all'ora di pranzo, Pier Silvio Berlusconi (con la compagna Silvia Toffanin, i due figli e il personale di servizio) avevano raggiunto a piedi il porticciolo di Portofino, dove la Guarda Costiera aveva organizzato per tutte le persone rimaste isolate un 'servizio navetta' via mare con traghetto per Santa Margherita Ligure. Il figlio del Cav, riferiscono fonti azzurre, si trovava a Santa Margherita Ligure dove ha trovato alloggio insieme ai figli e alla moglie Silvia Toffanin.

In attesa che la situazione torni alla normalità e venga ripristinata la viabilità della 'panoramica'.Vi possiamo dire con certezza che Verissimo ci sarà sabato 3 novembre 2018. Sono stati già registrati i servizi e le interviste. Inoltre – notizia di pochissimo tempo fa – Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi hanno deciso di restare in un hotel della Liguria (dove sono stati raggiunti dalle famiglie) e di ripartire per Milano tra non molto.

Il sito Fanpage.it ci fa sapere che attualmente la coppia si trova a Santa Margherita, città dove il figlio Lorenzo Mattia frequenta la scuola. L’allarme meteo non è ancora rientrato e dovranno quindi attendere qualche ora prima di partire alla volta di Milano.La puntata di sabato 3/11/2018 di Verissimo verrà trasmessa. Non si sa, però, se Silvia Toffanin riuscirà a registrare quella della prossima settimana.

