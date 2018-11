Le Iene attaccano Fabrizio Corona, lui incassa e rispedisce al mittente. L'ex re dei paparazzi su Instagram risponde per le rime, e con qualche offesa di troppo, al programma Mediaset che anche durante l'ultima puntata si è soffermata a parlare degli ultimi episodi che coinvolgono proprio l'imprenditore di origine catanese. Nella puntata de Le Iene di martedì Alessia Marcuzzi ha preso le difese della collega Ilary Blasi, protagonista di una lite 'trash' proprio con Corona: "Avete visto tutti cosa è successo giovedì scorso al Grande Fratello Vip? Avete visto che a un certo punto è successo il patatrac, è successo un bel casino con Ilary".

"Hanno un po’ discusso, diciamo così. (...) Con chi stiamo? Con Ilary! Ad un certo punto sono volate parole grosse, Ilary gli ha dato pure del caciottaro e la reazione di lui non si è fatta attendere tra l’altro". E Nicola Savino ha rincarato la dose: "Bisogna capirlo, Corona è nervoso, sta collezionando tutti i tipi di reati, gli manca solo l’abigeato, il furto di bestiame. Adesso però ecco la caciotta di Corona!". (Continua a leggere dopo la foto)



Anche la Gialappa's Band, il trio che commenta fuori-campo quel che succede in studio a Le Iene e presente anche agli appuntamenti serali del Grande Fratello Vip, ha voluto sottolineare la propria preferenza per Ilary Blasi in questo acceso scontro: "Ma questa caciotta dove si conserva? Nel frigo o nel controsoffitto?". Un chiaro riferimento, quest'ultimo, all'ultima vicenda giudiziaria che ha portato Fabrizio Corona dietro le sbarre. Ma l'ex re dei paparazzi, su Instagram, non se l'è presa con tutti i protagonisti de Le Iene. (Continua a leggere dopo la foto)

ads

Stranamente, a finire nel mirino di Fabrizio Corona, è stato solo Nicola Savino. "A Le Iene ieri sera c’era quel coso piccolo, nano, che mi insultava, tale Nicola Favino, no Nicola Panino... Mi hanno insultato, dicendo che sono un criminale, che ho fatto una marea di reati e che loro sono dalla parte di Ilary Blasi. Gli unici, perché mi sembra che neanche Mediaset si sia schierata con lei". Ha inizio così, su Instagram, il duro e lungo sfogo di Corona contro Savino: "Ma la mia domanda è: ma uno come questo che fa programmi che non guarda nessuno, che fanno flop, che non ha una qualità artistica, che non è bello, non sa cantare, perché è un conduttore di tutti questi programmi? È la rappresentanza del nulla! (...)". (Continua a leggere dopo la foto)



E per chiosare, Corona rincara la dose: "Caro Nicola, tu lavoravi con mio padre che è stato il più grande giornalista italiano, e lui all'epoca ti disse 'mi dispiace ma non puoi lavorare con noi' perché non sei capace di fare nulla. E ai tempi facevi l’autore. Grazie Le Iene per la continua pubblicità, ci vediamo presto a Le Iene, perché so che parlerete di me come al solito".

Leggi anche:

‘Chi l’ha visto?’Federica Sciarelli si presenta in studio con una ferita: la rete si scatena

fbq('track', 'Gossip');