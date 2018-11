Ci risiamo, Matteo Salvini ed Elisa Isoardi tornano a conquistare le prime pagine dei giornali di gossip. Il vicepremier, Ministro dell'Interno e segretario della Lega è davvero in crisi con la compagna attualmente impegnata alla guida de La Prova del Cuoco? A darne notizia, nelle ultime ore, sono stati alcuni servizi realizzati da Striscia La Notizia ai quali ha fatto da eco anche Dagospia. Anche perché i due insieme non si vedono da parecchio tempo: l'ultima volta che Matteo Salvini ed Elisa Isoardi sono stati fotografati l’uno accanto all’altra è stato durante la Mostra del Cinema di Venezia a fine agosto. Lì la coppia sembrava ancora molto affiatata e ha dispensato baci appassionati per la gioia degli obiettivi.

E che il periodo, soprattutto per la Isoardi, sia tutt'altro che sereno lo si intuisce anche dalle lacrime in diretta televisiva a La Prova del Cuoco. Durante l'ultima puntata, infatti, la presentatrice ha pianto dopo che lo chef Natale Giunta le ha consegnato un biglietto. Lei lo ha letto e non è riuscita a trattenere la commozione. La busta conteneva l'invito al matrimonio del cuoco siciliano, che così lo ha annunciato al pubblico. Elisa lo ha abbracciato e gli ha detto: "Sei un amore".



Tornando al caso Salvini - Isoardi, non è certamente la prima volta che i due sono in crisi nera. In passato galeotti furono i baci che lei scambiava con un altro Matteo; a sua volta, a lui fu attribuito un flirt travolgente con una ragazza super sexy. Ma Elisa Isoardi e Matteo Salvini furono più forti della crisi e la superarono insieme tanto che, durante il periodo della campagna elettorale, la conduttrice de La Prova del Cuoco è stata sempre vicina al compagno. E anche durante le vacanze estive i due hanno fatto coppia fissa.

Forse la convivenza a Roma non è stata un'ottima idea. Anche perché i rumors di Striscia La Notizia e Dagospia, forse involontariamente, sono stati confermati dalla stessa Isoardi durante un'intervista concessa ai microfoni del settimanale Oggi. O meglio, lascia tutti con il dubbio se davvero sia finita. Infatti la Isoardi si è limitata a dire poche parole sibilline, citando la sua canzone preferita: "La lontananza sai è come il vento…". In effetti Salvini e la Isoardi ultimamente sono molto presi dalle rispettive professioni e sembra sia difficile trovare del tempo da trascorrere assieme. Lei su Instagram pubblica solo foto di piatti e ricette, mentre qualche tempo fa erano spuntate le immagini di enormi mazzi di rose da un ammiratore segreto.



Intanto, proprio Elisa Isoardi deve fare i conti con le critiche a La Prova del Cuoco. L'ultimo pesantissimo attacco è arrivato direttamente da Anna Moroni, ex volto noto del cooking-show di Raiuno: "Elisa Isoardi ha detto che tutti i cuochi delle scorse edizioni sono stati richiamati? Mi dispiace smentirla, ma non è vero! E poi, detto tra noi, anche se mi avessero chiesto di cambiare idea cosa sarei rimasta a fare? La vecchia squadra, in fondo, non c’era più. A ogni modo le auguro ogni bene. È stata coraggiosa a voler rivoluzionare un programma dopo diciassette edizioni e sono certa che piano piano, anche lei, aumenterà gli ascolti".

