Bruttissima avventura per un’ex concorrente del Grande Fratello che è stata fermata dalla polizia. Cosa? Esatto, è successo davvero. La notizia è stata svelata da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5. Ma cosa è successo? La ex gieffina – che non è esattamente una che passa inosservata – sarebbe stata segnalata mentre stava girando un video proprio per Pomeriggio 5.

Nel salotto di Barbara d’Urso, poi, la protagonista, ha raccontato la sua disavventura che ha avuto luogo il 22 ottobre 2018 in un parco di Roma. “Le signore mi hanno allontanata perché hanno detto che ero troppo scollata. Sono arrivati gli agenti, ma non è successo niente” ha spiegato la procace ex concorrente del reality… Dunque il motivo per cui sarebbe stata fermata dalla polizia sono i suoi abiti troppo succinti… Ma di chi stiamo parlando? Non siete un po’ curiosi? Stiamo ovviamente parlando della bomba sexy Floriana Messina che ha partecipato alla dodicesima edizione del Grande Fratello. Continua a leggere dopo la foto

La Messina che è la “seduttrice per antonomasia”, si trovava in quel parco pubblico della capitale per registrare un video che sarebbe dovuto andare in onda proprio a Pomeriggio 5 quando la sua intenzione di salire sulle giostre per i bambini ha scatenato la reazione delle mamme presenti. Si sa, Floriana Messina indossare abiti scollati e provocanti… Ma le mamme che erano presenti non hanno gradito. Che ne dite? Continua a leggere dopo la foto

Quindi è intervenuta la polizia. E poi che è successo? Pare che, dopo aver controllato i suoi documenti, gli agenti abbiano invitato Floriana Messina ad allontanarsi da quel parco in quanto il suo abbigliamento non è stato ritenuto consono al contesto. Ma come diavolo era vestita la Messina per aver sollevato tutto questo polverone? L’abito contestato era turchese, attillatissimo, senza maniche. Ma Floriana Messina non ha gradito quanto accaduto e si è sfogata su Instagram. Continua a leggere dopo la foto

“Ragazze vi voglio spiegare questa cosa, noi eravamo al parco e stavamo girando quando delle mamme hanno ben pensato di farmi allontanare e chiamare la polizia (…) allora, noi stavamo facendo questa clip e siamo state fermate dalla polizia e ci hanno allontanato dal parco, perché ho questo abito. Ci hanno allontanato perché siamo troppo scandalosi vestiti così. Io sono sconvolta. Forse al mare loro vanno vestite con il burqa. Se fa scandalo un abito del genere? Non so…”. Durante la puntata di Pomeriggio 5, in difesa della Messina è intervenuto Valerio Merola: “Le donne devono essere libere di vestirsi come vogliono. E poi per gli agenti chiamati per Floriana sarà stato l’intervento più”.

Pomeriggio 5, Roger Garth sostiene che Antonio Zequila sia gay

fbq('track', 'Gossip');