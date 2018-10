“Mini me... A 4 anni” e condivide con i fan di Instagram (ne ha quasi 3 milioni e mezzo) una vecchia fotografia in cui abbraccia un bambolotto. Like e commenti volano: nemmeno un'ora e sono già 30mila i cuoricini. Centinaia, invece, i messaggi lasciati sotto allo scatto. Solo complimenti. Ma questo scatto è anche la conferma che il figlio, che oggi ha 4 anni proprio come lei in questo tenero ricordo, ha preso molto da lei. “Bella ieri come oggi”, “Non sei cambiata per niente”, “Stupenda anche da piccola”, “Perché il buongiorno si vede dal mattino: ci hai appena svelato che sei sempre stata bellissima”.

E ancora, sotto al post che ha entusiasmato i follower: “Uguale a tuo figlio”, “Lui è praticamente la tua fotocopia”, “Il tuo bimbo!”, “Somigli molto al tuo bambino qui: stessi occhi e stesso sorriso”. Facile dire che non è cambiata di molto e che somiglia in modo impressionante al figlio sapendo chi è. Ma non è così difficile 'indovinarlo'. Basta davvero focalizzare lo sguardo su occhi e sorriso per riconoscerla. (Continua dopo la foto)



È la meravigliosa Melissa Satta quest'amore di bambina. Proprio la ex Velina di Striscia la Notizia e moglie del calciatore, ora in forza al Sassuolo, Kevin Prince Boateng. Vedete anche voi, adesso, quanto somiglia al piccolo Maddox, il figlio che la coppia, insieme dal 2011 (il sì è arrivato cinque anni dopo) ha avuto nel 2014? Oggi Melissa, classe 1980, ha 38 anni, ma se qualcuno voleva la conferma che era splendida anche da piccola, con questa foto social è stato accontentato.

Dopo aver seguito all'estero il marito, che dopo le esperienze in Germania e Spagna, ha deciso di tornare in Italia, accasandosi al Sassuolo, e dopo essere stata opinionista fissa nella trasmissione sportiva 'Tiki Taka', la Satta è sbarcata da poco anche in libreria. Ha infatti presentato l’autobiografia “M come Melissa”, dove racconta la sua vita dall'infanzia a Boston alla passione per lo sport, la moda e i social network.

È nato tutto nel 2011 quando comincia a interagire direttamente con il pubblico femminile attraverso il suo blog, melissasatta.com, dove racconta esperienze di viaggio e dà consigli di bellezza e di stile inconfondibile. Ha successo e anche sui social è seguitissima. Come detto, solo su Instagram ha più di 3 milioni di follower. Da qui l'idea di rafforzare il rapporto con i suoi fan con un libro che proietta il lettore nel suo mondo. Un libro in cui la Satta condivide suggerimenti che spaziano dalla moda alla bellezza, dalla casa alla famiglia, dai temi sociali ai viaggi e infine allo sport.

