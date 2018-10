Dopo due settimane al Grande Fratello Vip, Alessandro Cecchi Paone sembra aver già lasciato il segno. In nomination e a rischio eliminazione, il conduttore televisivo sta sorprendendo tutti all'interno della casa. Ma in negativo, tanto da far piangere anche Elia Fongaro. Le ultime ore non sono state facili per l’ex velino nella casa del Grande Fratello Vip, che prima si è visto accusare di razzismo da Francesco Monte, e poi è scoppiato a piangere in seguito a una scenata di Alessandro Cecchi Paone che non ha usato per lui parole dolci.

Tutto è iniziato quando Monte si è rivolto bruscamente ad Elia: "Però ogni tanto alza il c**o anche tu che oggi sembra di essere al grand hotel. Oh bello sveglia!", e così Fongaro ha replicato: “Oh un po’ di tarantolinità com’è che si dice?”, facendo riferimento alla provenieiza (Taranto, appunto) dell’ex tronista che subito si è infuriato. “Hai dato una risposta discriminatoria, perché i tarantini come sono?”. Elia, così, si è trovato costretto a dover spiegare che chiaramente la sua non voleva essere una battuta dispregiativa. (Continua a leggere dopo la foto)



Come si vede all'interno della casa, qualche ora dopo Fongaro siede da solo in disparte rispetto agli altri inquilini e subito viene raggiunto da Jane. A questo punto intervenie Cecchi Paone che le dice: “Se lui viene lasciato solo e arrivi sempre tu nessuno verrà mai a prenderlo”, e poco dopo, rivolgendosi a Fongaro, torna sulla battuta che l’ex velino ha fatto a Monte sottolineando la presunta mancanza di rispetto del giovane nei confronti dei tarantini: “Io non parlo con i razzisti. Basta! Non voglio parlarti mai più, sei un povero, razzista e scemo”. Ferito, Elia si lascia andare a un pianto liberatorio tra le braccia della Alexander. (Continua a leggere dopo la foto)

Intanto, Alessandro Cecchi Paone sembra aver perso ogni freno inibitorio all'interno della casa del Grande Fratello Vip. La sua preda è ben nota e ha un nome e cognome: si tratta del judoka e campione olimpionico Fabio Basile. Tra i due c'è stato un pranzo alquanto bollente. Del resto, ormai è cosa nota: il conduttore televisivo ha un debole per il judoka e lo sta dimostrando in tutti i modi durante queste prime settimane di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip ma oggi, mercoledì 31 ottobre, oltre agli elogi è passato ai fatti. Infatti, a tavola i due erano seduti vicini e Paone ha deciso, all'insaputa degli altri, di allungare il braccio verso il polpaccio di Basile iniziando a fargli delle carezze che hanno l'aria di essere tutt'altro che carezze tra amici. Il judoka non ha dimostrato rimostranza, anzi, ha continuato a farsi accarezzare la gamba trovandolo un modo per rilassarsi. (Continua a leggere dopo la foto)



I due si sono lasciati andare a qualche coccola, niente di più. Anche se sul web si inizia già a mormorare di una probabile relazione tra i due, ma ovviamente la scena è lontana anni luce da quanto sospettano i fan del programma. Certo, il campione olimpionico sembra aver smosso gli ormoni della maggior parte degli abitanti della casa più spiata d’Italia, ma nessuno sembra aver catturato il suo interesse...

