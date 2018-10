Cicogna in arrivo ad Amici: l'ex ballerina della scuola è incinta del suo primo figlio. E non è una voce, l'ha comunicato lei stessa su Instagram, sotto alla foto in cui mostra il pancino al quinto mese di gravidanza. Si sa già il sesso, nascerà una femminuccia, e lei e il suo compagno hanno già scelto il nome, Nina. Tutti dettagli che lei, ex allieva della scuola più famosa della televisione che oggi, dopo l'esperienza nel talent di Maria De Filippi, si è costruita una bella carriera, ha deciso di rivelare tutti d'un fiato ai suoi follower nel post che annuncia la dolce attesa.

"Grazie vita per questo dono e miracolo.. Io e Alessandro non riusciamo più a contenere la gioia e volevamo presentarvi Nina". Ha scritto così sotto allo scatto in cui guarda con gli occhi dell'amore e accarezza dolcemente il ventre. Una notizia, questa della gravidanza, che ha ovviamente entusiasmato i suoi numerosi follower, che hanno poi invaso il post di like e di commenti di felicitazioni. (Continua dopo la foto)



La futura mamma è Romina Carancini, la ballerina che fu allieva del talent nella stagione 2004-2005. Ve la ricordate? Romina, classe 1984 e originaria di Roma, era arrivata alla finale di Amici 4 come ballerina di danza jazz riuscendo a conquistare il quarto posto. Quell'edizione, come ricorderanno bene i fan della trasmissione, la vinse il cantante Antonino Spadaccino. Sono passati anni da quell'esperienza nella scuola di Canale 5 e ora Romina, che è fidanzata con Alessandro Rabboni, fotografo romano conosciuto grazie a uno shooting, diventerà presto mamma.

Tornando alla carriera, Amici per Romina ha rappresentato un bel trampolino di lancio. Nel 2005, infatti, è entrata nel corpo di ballo di 'Buona Domenica' e ha poi lavorato in moltissimi altri programmi come Telethon, '50 canzonissime', 'Ciao Darwin', 'La Corrida', gli 'MTV Europe Music Awards', 'Quelli che il calcio', 'Io canto, 'Zelig', 'Colorado', 'Stasera tutto è possibile' e 'X Factor'. Non solo tv, la Carancini ha lavorato anche nel cinema: è apparsa in film internazionali come 'Nine' di Rob Marshall e 'The Tourist' di Florian Henckel von Donnersmarck con Johnny Depp.

Ancora, l'abbiamo vista, sempre nel ruolo di ballerina, per Fausto Brizzi, in 'Com'è bello far l'amore' e 'Indovina chi viene a Natale?' e 'Si accettano miracoli' di Alessandro Siani. Romina è anche una make up artist (ha studiato alla Scuola Internazionale di trucco di Ida Montanari) e una personal trainer. La notizia della sua gravidanza arriva un mese dopo quella di un'altra ex protagonista di Amici: anche Ylenia Morganti è incinta. Aspetta un bambino dal marito (anche lui ex volto del programma) Giacomo Paci.

