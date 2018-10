Gianluca Scuotto non ci ha messo molto, al trono over di Uomini e Donne, a stregare gran parte del parterre femminile. Personal trainer e attore romano ma originario di Napoli, il cavaliere ha 44 anni. Non è proprio un volto nuovo in tv. Sono anzi state numerose le sue collaborazioni nel settore dello spettacolo. Nel 2015 ha recitato nella soap 'Un posto al sole' nel ruolo di Luigi Apicella e l'anno prima ha partecipato alle selezioni di 'Tu sì que vales' presentandosi come personal trainer e recitando un monologo. Pertanto ha 'conosciuto' Maria De Filippi già 4 anni fa.

Ma è approdato a Uomini e Donne per cercare la compagna della sua vita e all'interno del programma da settimane, tra alti e bassi, sta frequentando la bella Roberta Di Padua. In studio, però, Gianluca non si è mai sbottonato troppo sulla sua vita privata. L'ha fatto in una recentissima intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine a cui ha raccontato anche i momenti dolorosi del suo passato. (Continua dopo la foto)



Con il padre ha avuto un rapporto complicato: “Quando, a 18 anni, volevo tentare di entrare all’Accademia di Arte Drammatica a Roma, lui si oppose – racconta Gianluca - E un ragazzo di 18 anni che si trova in un momento di indecisione, se vede che neanche il genitore lo incita, ma piuttosto lo carica di dubbi e preoccupazioni, non trova il coraggio per provarci. Agli altri lui ha sempre detto di essere fiero di me, ma io non me lo sono mai sentito dire. Per me è un gran dolore, non lo nego. È una di quelle ferite che ti porti avanti nel tempo. E oggi mio papà non c’è più. Io non avevo bisogno di qualcuno che mi pagasse gli studi o il trasferimento, ma di qualcuno che credesse in me”.

A Uomini e Donne ha detto di voler cercare il grande amore, nonostante le delusioni avute. Come quelle provate quando, dopo 4 anni e mezzo di relazione, è finita con la sua ex a cui aveva fatto anche la proposta di nozze. Lei, racconta, “era più giovane di 12 anni, senza grandi esperienze di vita, e si è trovata a starmi accanto in un momento molto difficile per me”. Quando cioè al padre gli era stato diagnosticato un tumore e lui passava molto tempo in ospedale.

Sempre in quel periodo, poi, “l’azienda di famiglia stava fallendo e ci siamo ritrovati a vendere tutte le proprietà. Mia madre e mia sorella sono venute a vivere a casa mia: ho dormito per sette mesi sul divano letto in salotto. Inevitabilmente io e la mia fidanzata abbiamo perso la nostra intimità”. “L’anello e la proposta sono state il mio ultimo tentativo per dimostrarle quanto ci tenessi, ma qualcosa si era rotto per sempre”, ha aggiunto. Infine il suo sogno incompreso di diventare un attore: “Tutte le mie fidanzate non hanno mai visto il lavoro come attore, come qualcosa di serio. Non credevano che sarei mai riuscito a trasformarla in un futuro certo. E anche la mia famiglia non mi è mai stata di supporto”.

