Il GF Vip quest'anno le sta dando da fare più che mai, tra polemiche con Fabrizio Corona, ascolti ai minimi storici e pure critiche continue al look, ma per Ilary Blasi non c'è solo la tv. E quando, lontana dalle telecamere, mette da parte abiti (e parrucche) di scena, la signora Totti è tutta per i suoi figli. Così, come titola il servizio apparso sulla rivista Chi, ha trascorso il weekend: un pomeriggio con i suoi ragazzi più grandi, Cristian e Chanel. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha infatti fotografato la conduttrice del Grande Fratello Vip in due posti diversi.

Prima allo stadio, per tifare il primogenito, che ha seguito le orme del marito Francesco. Cristian sogna di diventare un calciatore professionista proprio come il suo amato papà. Un sogno che Cristian sta cercando di portare avanti con impegno, dedizione e costanza. E anche risultati. Già da qualche anno, infatti, fa parte delle giovanili della Roma e di recente si è distinto per un bell'episodio di fairplay. (Continua dopo la foto)



In breve, a un torneo disputato a Madrid, il giovane Totti, 12 anni, quando ha avuto la possibilità di segnare non lo ha fatto perché il portiere avversario è rimasto a terra dopo uno scontro con lui. Poi ha commentato la vicenda in un inglese perfetto. In un'intervista di qualche mese fa a Fuorigioco, mamma Ilary si è detta felice che Cristian insegua i suoi sogni pur sapendo “che dovrà crescere e fare i conti con un cognome pesante. E questo mi preoccupa un po’. Capisco che la gente sogni un altro Totti, ma caricare un bimbo di tante aspettative non so poi se poi sia così giusto”.

E quando non è impegnata in tv, Ilary va allo stadio a veder giocare il suo ragazzo, come mostrano le foto di Chi. Lo segue dagli spalti e fa il tifo per lui, come tutte le mamme. Poi, dopo la partita di Cristian, si dedica alla secondogenita, Chanel. Seduta di shopping per loro, immortalate dai fotografi mentre osservano e commentano gli abiti da comprare. Hanno anche incontrato Christian De Sica, che si è fermato a salutarle, nel loro pomeriggio mamma e figlia.

Non c’è con loro la piccola Isabel, l'ultima nata in casa Totti. La Blasi ha raccontato di recente a Silvia Toffanin, a Verissimo, che Chanel ha accolto con qualche gelosia l’arrivo della sorellina. Forse è rimasta a casa con papà Francesco mentre Ilary e Chanel facevano un giro per negozi. Un altro particolare emerge dalle foto di Chi: nel privato la conduttrice lascia le parrucche in camerino e sfoggia i suoi capelli naturali, che sono lunghi e più scuri.

