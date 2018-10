Nunzia De Girolamo non è solo una politica di professione ma anche amante della televisione. Dopo essersi diplomata presso il liceo classico Pietro Giannone di Benevento, Nunzia De Girolamo si è iscritta alla facoltà di giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma dove ha conseguito la laurea; prima che politica e inviata televisiva, Nunzia ha intrapreso la carriera forense, occupandosi di diritto civile, diritto del lavoro, diritto commerciale e bancario. Contemporaneamente alla pratica forense, ha collaborato con l'Università degli Studi del Sannio e con l'Università del Molise.

Nunzia De Girolamo ha iniziato il suo impegno in politica diventando coordinatrice cittadina di Forza Italia a Benevento nell'ottobre 2007. Viene eletta deputato alla Camera dei deputati nel 2008, nella lista de Il Popolo della Libertà. Membro del Consiglio Direttivo del PdL alla Camera. La De Girolamo è salita per la prima volta agli onori della cronaca per aver intrattenuto insieme con la collega Gabriella Giammanco, durante una delle prime sedute parlamentari della legislatura, uno scambio di bigliettini "galanti" col premier Silvio Berlusconi. (Continua a leggere dopo la foto)



Il contenuto di quei messaggini fecero parecchio discutere il mondo della politica e non solo. Tra Nunzia De Girolamo, il leader di FI e la collega Gabriella Giammanco sui banchi di Montecitorio, nel 2008, erano riportate molto gentili tra loro: "Gabri, Nunzia, state molto bene insieme! Grazie per restare qui, ma non è necessario. Se avete qualche invito galante per colazione, Vi autorizzo ad andarvene!“. E nel retro: "Molti baci a tutte e due!!! Il “Vostro” presidente". Le due, come riporta ancora Il Corriere, avrebbero risposto così: "Caro presidente, gli inviti galanti li accettiamo solo da lei". (Continua a leggere dopo la foto)

Nel 2015, in polemica col suo partito (il Nuovo Centrodestra) per quello che lei interpreta come un appiattimento sulle posizioni del Partito Democratico, ha annunciato la sua fuoriuscita dal Nuovo Centrodestra per approdare in Forza Italia, seguita da 120 amministratori campani; sarà poi commissario del partito in Molise fino all'agosto 2017. Dal 28 aprile 2013 al 27 gennaio 2014 è stata Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del Governo Letta. L’anno seguente, Nunzia De Girolamo si è ricandidata alla Camera come capolista per il proporzionale nel collegio Bologna-Imola poiché nel suo collegio Avellino-Benevento a sorpresa è seconda dietro a Cosimo Sibilia (e per questo accusa il coordinatore regionale Domenico De Siano), senza essere eletta. Ma come dicevamo in apertura, Nunzia De Girolamo adesso ha anche un ruolo nel mondo televisivo. Dal luglio del 2018, infatti, ha una rubrica sul quotidiano Il Tempo dal titolo Nunzia Vobis e a settembre inizia una collaborazione con Non è l'Arena, programma di La7 condotto da Massimo Giletti. (Continua a leggere dopo la foto)





Ma cosa sappiamo sulla vita privata di Nunzia De Girolamo? La politica e inviata televisiva è nata il 10 ottobre 1973 a Benevento e ha compiuto recentemente 45 anni. Segno zodiacale? L'ex Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è una 'Bilancia'. Nunzia De Girolamo altezza e peso. La politica italiana è alta circa 175 centimetri e ha un peso corporeo pari a 62 chilogrammi. Nunzia De Girolamo, cosa sappiamo sulla vita privata? l'inviata televisiva del programma di Massimo Giletti è sposata con un altro esponente politico molto noto. Si tratta di Francesco Boccia, deputato del Partito Democratico. I due si sono sposati il 23 dicembre 2011. Nunzia De Girolamo ha una figlia, nata dalla relazione con l'esponente politico del Pd. Si tratta di Gea, venuta al mondo il 9 giugno 2012 e che oggi ha 7 anni.

