Al Grande Fratello Vip continuano a tenere banco le esternazioni di Francesco Monte. Nelle ultime ore le frasi omofobe dell'ex tronista di Uomini e Donne hanno fatto molto discutere anche a causa del 'perdono' di Alfonso Signorini che, invece, lo scorso anno aveva attaccato pesantemente Giulia De Lellis. Commentando con i coinquilini il bacio saffico tra Martina Hamdy e Giulia Salemi dovuto al gioco ‘obbligo o verità’, Monte ha spiegato: "Ieri mi sono infastidito con lei per ‘sto fatto, le ho detto io non ho un’apertura mentale tale da accettare un bacio con la lingua tra due donne".

"Per me un bacio tra due donne a stampo è uno scherzo, un bacio tra due donne con la lingua, mi fa un attimo… Non lo condivido! Sai qual è la sensazione che ho provato ieri quando li ho visti? Facevo così… (fa il gesto di coprirsi gli occhi, ndr), tipo i film. Mi vergognavo. Poi c’è chi è più aperto e chi no, io su queste cose sono molto chiuso, tradizionalista, all’antica". (Continua a leggere dopo la foto)



"Omofobia è un termine molto pesante. Me la sono presa con la De Lellis, perché dire che non si beve dal bicchiere di un gay è un discorso omofobo. Monte ha fatto marcia indietro, dicendo 'no, quando non c'è sentimento mi fa schifo, quando c'è sentimento no". Mentre Alfonso Signorini spiega ancora su Monte: "Il suo discorso sul gap nord-sud, quello è razzismo secondo me". (Continua a leggere dopo la foto)

ads

Francesco Monte, comunque, è in piena crisi. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha paura di quello che potrà succedere una volta che sarà finita l'avventura al reality-show di Canale 5. L'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, in un momento molto intimo e di confusione interiore, si è lasciato andare a una confessione molto intima con Stefano Sala. Mentre si trovava in salotto, infatti, Monte è sembrato pensieroso: "Sto pensando molto in questi giorni...". E sì, perché le polemiche delle ultime ore rischiano di mettere in cattiva luce Francesco Monte. Proprio le esternazioni omofobe gli stanno causando tanti problemi interiori. "Ti dicono di non farti influenzare da quello che succede fuori, ma io non ce la faccio". (Continua a leggere dopo la foto)



Ed è così che Monte si è lasciato andare: "Secondo me sono quelle frasi fatte senza senso. Che vengono dette tanto per dire. Te le sparano perché ti invogliano a non preoccuparti di nulla. Le azioni si collegano alle conseguenze e si ripercuotono su di te. Mi chiedo se a volte raccontare delle proprie vulnerabilità convenga. Solo un cinquanta per cento le riesce a capire, un altro cinquanta me le rinfaccia. Vuole divertirsi con quelle tue cose che tieni nascosto".

Leggi anche:

CR7, la foto di Halloween con la famiglia è virale

fbq('track', 'Gossip');