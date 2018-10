Grave lutto a Striscia la Notizia. Una notizia choc che ha lasciato tutti sgomenti. Il celebre inviato del tg satirico di Canale 5 Max Laudadio è stato colpito da un grave lutto in famiglia: come annunciato dal conduttore del programma nel corso dell’ultima puntata andata, quella andata in onda martedì 30 ottobre, è venuto a mancare il padre dell’amatissimo inviato del programma.

La drammatica notizia è stata data da Ezio Greggio alla fine della puntata di martedì 30 ottobre 2018. Greggio ha raccontato del lutto che ha colpito Laudadio alla fine della puntata perché non voleva mischiare gli argomenti leggeri che vengono affrontati durante il tg satirico con una notizia drammatica come quella di un lutto. Era impossibile non fare un riferimento a quanto accaduto a Max Laudadio, storico collaboratore di Striscia che si è sempre distinto per la sua professionalità. Continua a leggere dopo video e foto

Per dare ai telespettatori la drammatica notizia Ezio Greggio ha voluto al suo fianco Enzo Iacchetti – che da poco ha preso il posto di Michelle Hunziker - e le veline Shaila e Mikaela, tutti poi si sono alzati in piedi e hanno annunciato al pubblico la scomparsa fi Giuseppe Laudadio, padre del celebre e amato inviato. Mentre dava l’annuncio gli occhi di Greggio si sono riempiti di lacrime e l’emozione si toccava con mano. Continua a leggere dopo la foto

Per rispetto di Max Laudadio e di quel triste momento di lutto, “Striscia la Notizia” ha scelto di concludere la puntata senza sigla ma con un doveroso e rispettoso silenzio. La commozione è stata tanta e ha sottolineato quanto affetto ci sia per l’inviato di Striscia, che già da tempo non era più attivo sui social network. Ma come è morto il padre di Max Laudadio? Continua a leggere dopo la foto

Sulle cause della morte di Giuseppe Laudadio ancora nulla si sa, mentre sui social, dopo l’annuncio si “Striscia”, i fan hanno invaso i profili di Laudadio con messaggi di condoglianze e di grandissimo affetto. Tutto ciò probabilmente non servirà a far sentire meglio Laudadio perché di certo nessun messaggio riuscirà a colmare quel vuoto immenso, ma in certi momenti l’affetto è di fondamentale importanza.

