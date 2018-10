Chi non ha seguito l’appuntamento con La Prova del Cuoco del 30 ottobre 2018 non saprà che durante la diretta c’è stato un vero e proprio colpo di scena. La protagonista è sempre lei. Elisa Isoardi, conduttrice subentrata dopo l’addio di Antonella Clerici. Mentre stava preparando un dolce italiano della tradizione siciliana – per la precisione i cannoli siciliani – insieme al cuoco Natale Giunta ha ricevuto un biglietto molto speciale che l’ha colpita particolarmente.

Dopo aver letto il biglietto, la conduttrice è esplosa in un pianto ed è andata ad abbracciare il cuoco. Lo stesso chef, difatti, nel bel mezzo della preparazione ha deciso di fermarsi e di consegnarle il biglietto che, a quanto pare, era davvero inaspettato dall'ex miss Italia. Ma cosa c'era scritto su quel biglietto che ha tanto fatto emozionare Elisa Isoardi? È presto detto. (Continua a leggere dopo la foto)



La busta consegnata dallo chef alla conduttrice conteneva l'invito al suo matrimonio. Tra gli applausi del pubblico in studio, l'emozionatissima Elisa ha abbracciato Natale e ha confessato: "Sei un amore, sei un vero amore". Un momento semplice ma di grande effetto che non è passato inosservato agli spettatori del format. Ebbene sì, il cuoco siciliano si sposa ed ha decido di dare la grande notizia direttamente mentre stava cucinando la sua ricetta. A quel punto, anche Natale Giunta si stava quasi per commuovere ed ha esortato Elisa di non piangere perché altrimenti avrebbe fatto lo stesso lui.

Infine la conduttrice si è asciugata le lacrime e ha detto: ''Sono anni che ci conosciamo e dicevo sempre 'ma questo quando si sposa, mai più?'. Sono contenta, veramente. Sei un amore. Auguri per te e Valeria. Ma chi cucina a un matrimonio di uno chef? I tuoi ragazzi!''. Chiamato il "Maestro dei fornelli" Natale Giunta è diventato famoso al grande pubblico soprattutto grazie a "La Prova del Cuoco" su Rai1, oltre che per il suo ristorante omonimo a Palermo.

Il cuoco è stato protagonista anche di un fatto di cronaca. Nel 2013 ha denunciato i suoi estorsori e li ha fatti arrestare. Natale Giunta, oltre a lavorare al suo ristorante a Palermo, si occupa di servizi di catering, con relativa società di servizi di Weedding Planner. Si è fatto conoscere ed apprezzare dal grande pubblico soprattutto grazie alla trasmissione di Rai Uno "La prova del cuoco" condotta con gran successo da Antonella Clerici. Fu proprio la Clerici a soprannominarlo "Lo chef con la coppola", in quanto all'inizio era l' unico cuoco siciliano del programma.

