Le terrificanti avventure di Sabrina (Chilling Adventures of Sabrina) è il titolo del reboot di Sabrina Vita da Strega che, molto presto, vedremo su Netflix. La strega adolescente Sabrina - interpretata da Melissa Joan Hart negli anni '90 - torna in scena, ma in modo completamente nuovo. Sarà per questo che i fan non sono insorti apprendendo la notizia dell'imminente arrivo di un reboot come, invece, è avvenuto con Streghe: si tratta di qualcosa di totalmente diverso.

Il reboot di Sabrina, Vita da Strega non sarà però spensierato e divertente quanto quello a cui i ragazzi che l’hanno guardato nei primi anni 2000 sono abituati. Infatti, questa nuova serie proporrà gli stessi personaggi, ma avrò tinte molto più dark dell’originale serie TV e si baserà su delle tavole piuttosto horror degli anni ’70 dedicati alla piccola strega, e legati al mondo dell’occulto più della serie del 1993. (Continua a leggere dopo la foto)



Il progetto è nato come serie TV per CW, ma in corso d'opera è stato dirottato verso il servizio streaming Netflix. Sono previste due stagioni consecutive, scritte, dirette e prodotte dallo showrunner di Riverdale Roberto Aguirre-Sacasa, cui si accosteranno Greg Berlanti, Sarah Schechter, Jon Goldwater e Lee Toland Krieger.La serie originale è andata in onda su ABC tra il 1996 e il 2003. In Italia è stata una delle serie TV che hanno accompagnato i pomeriggi doposcuola di una generazione.

La storia era basata sui fumetti di Archie Comics e raccontava di Sabrina Spellman, una ragazzina di periferia che il giorno del proprio sedicesimo compleanno ha sempre vissuto come una normale adolescente. Tutto cambia quando le zie Hilda e Zelda, con le quali Sabrina vive, le rivelano che lei in realtà è per metà strega e che dovrà vivere con loro finché non avrà imparato a controllare i suoi poteri. Nella serie, Sabrina era interpretata dalla bionda e dolce Melissa Joan Hart.

Sabrina. Aveva 20 anni quando cominciò a vestire i panni dell'adolescente Sabrina. Nata il 18 aprile del 1976, con al suo attivo oltre alle 7 stagioni di Sabrina, le 4 di Melissa & Joey. È mamma di tre bambini ed è sposata con il musicista Mark Wilkerson,membro del gruppo Course of Nature. La preparazione della cerimonia, che si svolge a Firenze, viene documentata in una miniserie per la tv intitolata Tying the Knot. È vicepresidente della Hartbreak Films, fondata da sua madre Paula.

Valentina Rapisarda oggi. Com’è diventata l’ex corteggiatrice di ”Uomini e Donne”