Sconcerto nella puntata de L'Eredità di martedì 30 ottobre 2018. Dopo il dramma del concorrente Paolo che è diventato campione il giorno del suo compleanno, ne è successa un’altra che ha lasciato il pubblico sgomento. Il povero Paolo, per chi avesse perso la puntata di lunedì 29, è diventato campione il giorno del suo compleanno ed era felicissimo e speranzoso di portarsi a casa il montepremi. Solo che, al gioco finale, non è riuscito a indovinare la parola che unisse le parole "mare", "moglie", "cappello", "dita" e "buona". Così ha visto scomparire sotto i suoi occhi i 52.500 euro di montepremi che aveva racimolato.

È stato uno choc per tutti, soprattutto per lui che ci aveva sperato parecchio. Ma a L’Eredità ne vediamo sempre delle belle. E sempre nella puntata del 29 ottobre, il pubblico ha assistito a un momento assurdo. Alla domanda su un capoluogo di provincia irpino, un concorrente ha risposto: "Ancona". Continua a leggere dopo la foto

Insomma, la geografia non sembra essere la specialità dei concorrenti del quiz di Rai 1. Nella puntata di martedì 30 ottobre, però, è successo dell’altro. Stavolta la protagonista dell’errore madornale è la concorrente Stefania che ha toppato di brutto su una domanda di storia. "Quale popolo dominava sul Messico meridionale nel '500?" le ha chiesto Flavio Insinna. E lei ha dato una risposta choc che ha lasciato il pubblico in studio e a casa senza parole. Continua a leggere dopo la foto

Alla domanda di Flavio Insinna, Stefania ha risposto: "i cimbri" (invece erano i molto più conosciuti aztechi). Errore gravissimo! I cimbiri, infatti, erano un popolo vissuto molto ma molto prima nelle regioni prealpine dell'Italia settentrionale. "Capra!" avrebbe commentato Sgarbi, che per fortuna di Stefania non ha mai condotto L'Eredità. E mentre i concorrenti fanno delle grandissimi figuracce, sul conduttore della trasmissione circola una brutta voce… Continua a leggere dopo la foto

Secondo alcune indiscrezioni, Flavio Insinna sarà presto sostituito. Secondo Velvet Gossip, a sostituire Insinna potrebbe arrivare Claudio Lippi, nome già circolato poco dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi che teneva il timone del quiz show. Ma sarà vero? Per il momento non ci sono conferme né smentite, il che significa che il cambiamento non sarà una cosa repentina.

Polemica all’Eredità: ecco la domanda di Flavio Insinna su Cristiano Ronaldo

fbq('track', 'Gossip');