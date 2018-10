Nel 2014 Valentina Rapisarda aveva conquistato il cuore di Andrea Cerioli. Lei corteggiatrice, lui tronista di Uomini e Donne. Sebbene il ragazzo fosse uscito dal programma senza una scelta, al di fuori del dating show era iniziata la passione tra i due che, però, è terminata un anno e mezzo dopo. La giovane è stata la centro del gossip per via della sua relazione, ma poco dopo è scomparsa nel dimenticatoio. Qualche tempo fa Valentina è tornata a parlare del periodo di Uomini e Donne, quando soffriva di anoressia.

''Pesavo 38 chili, dopo due anni posso dire di esserne uscita grazie al sostegno di medici specializzati”. Durante quell’esperienza Valentina pensava che l’amore l’avrebbe aiutata, ma, aveva raccontato, “Sbagliavo. Non ero in grado di chiedere aiuto e lui non riusciva a darmi certezze. Ma non gliene faccio una colpa. Ci siamo lasciati perché non eravamo adatti l’uno all’altra''. (Continua a leggere dopo la foto)



''Ho capito che dovevo guardarmi con i miei occhi per accettarmi”, aveva raccontato la ragazza che in questi ultimi anni ha subito una notevole trasformazione estetica. Dopo l’anoressia, per recuperare fiducia in se stessa, Valentina si è sottoposta a un’operazione per aumentare il seno: “L’intervento mi ha reso più sicura di me stessa. Ha agito a livello psicologico, mi ha dato quella sicurezza che mi mancava”. Al magazine di ''Uomini e donne'' ha raccontato di aver partecipato al dating show per gioco, convinta da un amico a fare un provino.

“Ero reduce da un lungo fidanzamento con un ragazzo con cui progettavamo di sposarci. Dopo esserci trasferiti a Roma la nostra storia precipitò e la fine della nostra relazione mi ha destabilizzata, a quel punto mi sono chiusa in casa e ho smesso di mangiare. L’anoressia è iniziata in quel periodo”. Quando Valentina entrò nello studio di Maria De Filippi, sul trono si trovavano Jonas Berami e Andrea Cerioli, lei voleva corteggiare il primo. Ma Andrea volle conoscerla. Così iniziò tutto il loro percorso.

Valentina Rapisarda e Andrea Cerioli sono stati insieme fra tira e molla circa due anni, ma alla fine il rapporto fra i due si è completamente incrinato. Pochi giorni fa, su Instagram, la ragazza ha chiesto ai suoi follower di farle qualche domanda, ma quando ha notato che tutte vertevano sullo stesso argomento ‘Andrea Cerioli Trono’ ha sbottato, senza però fare mai il suo nome. “Ragazze non ho nulla da dire, non mi fate solo quella domanda. L’unica cosa che dico e poi chiudo perché non è una cosa che mi compete.. Sono felice. Era una cosa che voleva. Chiudo”.

