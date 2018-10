Il primo appuntamento di Antonella Clerici con Portobello non è passato in sordina. Il sabato sera di Raiuno della ex padrona di casa de La Prova del Cuoco è stato molto criticato da alcune frange di spettatori. Come, ad esempio, gli animalisti: "Dopo più di 30 anni di passi avanti contro sofferenza animali, riproporre in Tv (tra rumori, luci) pappagalli o acquari significa non aver compreso che la società si è evoluta. Invitiamo gli autori di @Raiuno a fare show senza animali #portobello", ha commentato su Twitter l'associazione ambientalista Lav rilanciando la critica di Sara Turetta, fondatrice della Onlus Save the dogs. Già 30 anni prima infatti, quando il programma era condotto da Enzo Tortora, il pappagallo verde nello studio del programma era diventato il simbolo di quel varietà.

Subito era stata lanciata una petizione online dalla onlus Sos pappagalli. A fargli eco, Canale etologia che aveva denunciato la pubblicità in promozione del programma: "Da quanto si evincerebbe dai fotogrammi dello spot, l'amazzone utilizzata per la pubblicità non soltanto è legata (tecnica di detenzione vietata in molte regioni italiane), ma la corda risulterebbe avvolta più volte al trespolo, impedendo all'animale qualsiasi tipo di movimento".



Ma l'attacco degli animalisti, nei confronti di Antonella Clerici e il suo Portobello, non è il solo. Nelle ultime ore, infatti, una voce 'autorevole' è intervenuta in merito al primo appuntamento del rinnovato show televisivo. Si tratta di Francesca Scopelliti, moglie del compianto Enzo Tortora che di Portobello ne fu ideatore e creatore. Alla vedova, però, non è piaciuto l'encomio di Antonella Clerici nei confronti del marito morto. Perché, come spiega la Scopelliti, l'uomo non è certamente morto di vecchiaia.

"A sentire il 'commosso ricordo', sembrava quasi che Enzo Tortora fosse morto di vecchiaia, dopo vari successi televisivi e non – come invece è – di malagiustizia dopo un clamoroso arresto e un vergognoso processo che lo ho voluto a tutti i costi colpevole", ha scritto la moglie di Enzo Tortora in una lettera aperta pubblicata su Repubblica. "È un peccato che Antonella Clerici abbia dimenticato di dire che quel bravo giornalista, quell'uomo perbene, è stato vittima di una vergognosa vicenda giudiziaria che lo ha portato alla morte nel 1988". "Certo, il processo in Appello e la Cassazione poi hanno riconosciuto la sua completa estraneità alle gravi accuse lanciate dalla procura napoletana, ma il male era stato fatto" ha proseguito la giornalista. "A dispetto di chi lo voleva camorrista Enzo Tortora si è fatto leader di una nobile battaglia per la giustizia giusta e non si può pensare di rendergli memoria cancellando dalla memoria quella ultima parte della sua vita, quella sua battaglia per lo stato di diritto che è stato il suo ultimo e più importante impegno. La sua trasmissione più drammatica e più nobile".



Il caso Enzo Tortora: Tortora fu accusato, su richiesta dei procuratori Francesco Cedrangolo e Diego Marmo, dal giudice istruttore, il magistrato Giorgio Fontana di gravi reati, ai quali in seguito risultò totalmente estraneo, sulla base di accuse formulate da soggetti provenienti da contesti criminali; il 17 giugno 1983 fu per questo arrestato e imputato di associazione camorristica e traffico di droga. Dopo 7 mesi di reclusione nel gennaio del 1984, fu liberato ma il 17 settembre 1985, i due pubblici ministeri del processo, Lucio Di Pietro e Felice di Persia fecero condannare Tortora a dieci anni di carcere. La sua innocenza fu dimostrata e riconosciuta il 15 settembre 1986, quando venne infine definitivamente assolto dalla Corte d'appello di Napoli.

