Francesco Monte nella bufera. Dopo le frasi omofobe, quel che è accaduto durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 29 ottobre 2018 non è passato inosservato. "Mi ha fatto schifo", ha detto Francesco Monte facendo riferimento a un bacio appassionato tra due donne, Giulia Salemi e Martina Hamdy. Il pubblico era certo che Francesco Monte sarebbe stato rimproverato per le sue parole o che la produzione prendesse provvedimenti nei suoi confronti. E invece non è successo nulla di tutto ciò.

Quel che tutti hanno pensato è che Francesco Monte sia un “raccomandato”, un “intoccabile” del Grande Fratello Vip. Le sue parole sono state durissime e di certo se a pronunciarle fossero stati altri, il trattamento sarebbe stato diverso. E invece lui l’ha passata liscia. In genere, infatti, l’omofobia viene punita dal Grande Fratello Vip ma stavolta non è successo. E il pubblico lo ha notato. E non ha gradito. Continua a leggere dopo la foto

Il fatto che Francesco Monte abbia usato quell’espressione omofoba è venuto fuori soltanto sul finire della puntata. Era mezzanotte passata, Alfonso Signorini – vestito da vigile del fuoco – dopo aver distrutto Elia Fongaro per aver dato del “tarantino” a Monte, ha detto queste parole a Monte: "Francesco Monte, io lo so benissimo che tu non sei omofobo". E Monte ha risposto: "Certo, anche perché convivo e vivo con tanti amici omosessuali". Continua a leggere dopo la foto

Fine della questione. Il pubblico si è reso conto che il trattamento riservato è stato diverso rispetto al trattamento che sarebbe stato riservato ad altri concorrenti se si fossero comportati come si è comportato lui. E ora l’ex isolano (tornato in Italia per via della vicenda delle “canne”) è additato come il “cocco del Grande Fratello Vip”. Anche perché nelle ultime settimane la produzione lo loda e lo aiuta… Continua a leggere dopo la foto

La misura dell'intoccabilità viene fuori in esagerato proprio nella diretta durante la quale, invece, Elia Fongaro è stato massacrato per aver detto “tarantino” a Monte… Ora tutti si chiedono: perché sono stati utilizzati due pesi e due misure? Ma cosa ha Francesco Monte più degli altri? È raccomandato? Tutti si chiedono la stessa identica cosa…

