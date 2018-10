Non ha (o forse aveva ormai) solo un compagno fuori dalla Casa del GF Vip. Jane Alexander ha anche un figlio. Si chiama Damiano, ha 14 anni ed è nato dal matrimonio di Jane con Christian Schiozzi, segretario di produzione. Qualche giorno fa hanno fatto presto il giro della rete le dichiarazioni di Enrico Silvestrin, l'ex inquilino della Casa, secondo cui il figlio di Jane non avrebbe gradito il suo comportamento con Elia Fongaro. “Ad essere più colpito in questi giorni è il figlio – scriveva Silvestrin sui social, parlando di Damiano – che non riconosce più la madre e se ne vergogna”.

Anche Alessandro Cecchi Paone, che da un paio di settimane vive nella Casa e dunque ha assistito all'evolversi del flirt tra l'attrice ed Elia Fongaro ha tirato in ballo il figlio di Jane. Non solo, infatti, il giornalista e conduttore tv ha accusato il modello di aver strumentalizzato la relazione con la Alexander, ma ha anche colpevolizzato Jane perché, a suo dire, con il suo comportamento avrebbe manifestato poco rispetto nei confronti del suo stesso figlio. (Continua dopo la foto)



“Quando so che ha un figlio adolescente fuori e si sbaciucchia con un altro, a me questa cosa non piace – è esploso Cecchi Paone in settimana - Ognuno ha avuto la sua educazione. Non mi piace, mi fa orrore. Trovo orribile che una madre faccia vedere al figlio adolescente che sta costruendo un nuovo rapporto”. Jane, ovviamente ferita da quell'attacco, ha replicato così in puntata: “Alessandro dovrebbe farsi gli affari suoi. Non sa niente di me, della mia storia con Elia e del mio rapporto precedente”.

Nel corso della diretta di lunedì 29 ottobre 2018, nel pieno della polemica che ha travolto la Alexander, Alfonso Signorini le ha chiesto: “Pensi mai a tuo figlio?”. E l'attrice ha risposto senza esitazione: “Io penso a mio figlio tutti i giorni, prima di entrare mi ha detto 'mamma sii te stessa', ed è quello che sto facendo. Lui mi capirà”. E ha ragione Jane: è successo proprio questo. Damiano ha rotto il silenzio sui social e dimostrato tutto il suo sostegno alla madre.

Visualizza questo post su Instagram Mom, I'm with you :) Un post condiviso da Damian (@damiano_alexander) in data: Ott 29, 2018 at 3:33 PDT





Dopo le dichiarazioni di Silvestrin e l'attacco di Cecchi Paone, ci ha pensato lo stesso Damiano a fare chiarezza. “Mamma, sono con te”, ha scritto il figlio sotto a una bella foto di lui e la madre pubblicata sul suo profilo Instagram. Non solo: ha anche cominciato a seguire Elia Fongaro, il modello per cui Jane ha deciso di chiudere la relazione con Gianmarco Amicarelli. Si è esposto in prima persona Damiano, dimostrando di non vergognarsi affatto della madre ma, al contrario, di sostenerla.

GF Vip, esplode il gossip: "Una concorrente si è invaghita di Jane Alexander"