Dopo la sesta, movimentatissima puntata del Grande Fratello Vip (quella andata in onda giovedì scorso che ha visto come protagonista Fabrizio Corona), è di nuovo lunedì, dunque torna l'appuntamento con il reality di Canale 5. Condotto per la terza edizione di fila da Ilary Blasi (e Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista) quest'anno fatica un po' a decollare negli ascolti. Non hanno risollevato la situazione nemmeno i tre nuovi ingressi nella Casa, ovvero Ela Weber, Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè.

Non mancano invece le gaffe, anche della padrona di casa. La Blasi ha aperto la nuova puntata del GF con l'annuncio che la Marchesa d'Aragona, eliminata la settimana scorsa dal gioco, tornerà brevemente nella Casa per dire qualcosa di molto particolare ai gieffini. Ha poi ricordato il televoto (in nomination Ivan Cattaneo, Martina ed Elia Fongaro, che per la cronaca è sempre più vicino a Jane Alexander) e, proprio in apertura, si è lasciata scappare una gaffe su uno dei concorrenti. (Continua dopo la foto)



Su Ivan Cattaneo, per arrivare subito al punto. Ancora lui. Sì, Ilary ha fatto un'altra gaffe col cantante. Ricordate? La prima era andata in scena durante la puntata d'esordio, che risale ormai a più di un mese fa. Non riuscendo a farsi ascoltare dai gieffini, soprattutto da Cattaneo, la conduttrice l'aveva 'bacchettato' così: “Ti chiamerò più volte nel corso della puntata, quindi addrizza l'orecchio... almeno quello". Pochi secondi prima che lei stessa si accorgesse dello scivolone in diretta, ha messo le mani avanti: "Scusate, mi è scappato".

Ora, sempre in diretta, un'altra gaffe. "Sono in nomination Elia, Martina e Ivana… ah no, Ivana c'era l'anno scorso (la Mrazova, ndr)!". "Occhio che ti danno della sessista", ha commentato ridendo Alfonso Signorini. A proposito di gaffe, ricordiamo anche quella fatta poco tempo fa dalla Gialappa's band, che anche quest'anno commenta le vicende della Casa collegandosi con lo studio del reality. Una gaffe con Ilary.

I tre comici hanno mostrato una clip divertente su Giulia Salemi e il suo slang. Clip in cui la Marchesa, facendo il verso alla Salemi, ripete “Quanto so british bit*h!”. Tornati in studio, i Gialappi hanno chiesto ironicamente alla Blasi: “Tu sei roman bi*ch?”. La conduttrice è sembrata cadere dalle nuvole. Non ha capito la battuta e, perplessa, ha replicato: “Chi so io?!?”. Signorini, invece, l’aveva capita eccome ed è apparso un po’ stupito e in imbarazzo. Quindi ha sviato il discorso. Anche il trio non ha insistito: forse si è reso conto della gaffe.

