Non solo Francesco Monte e Giulia Salemi. Al GF Vip sono sempre più vicini anche Jane Alexander ed Elia Fongaro. Una coppia che sta facendo discutere parecchio fuori dalla Casa anche perché solo qualche giorno fa l'attrice aveva ricevuto una proposta di nozze dal fidanzato Gianmarco. Lui, classe 1981 e musicista e chitarrista molto conosciuto in Italia e all’estero (ha fondato i Vatycans, un gruppo famosissimo con cui da anni calca i palchi internazionali e ha collaborato con gli U2 e i Rolling Stones, ndr) non ha ovviamente preso bene il feeling nato con l'ex Velino di Striscia la Notizia.

Già in una telefonata fatta durante la puntata di giovedì, Gianmarco aveva detto: di non avere "intenzione di parlare di queste cose davanti a tutti e mettere in pasto i miei sentimenti. Voglio parlare fuori con te. Voglio soltanto dirti che l'unica cosa che non deve mai mancare è il rispetto”. Poi sabato sera, complice il gioco 'Obbligo o verità', tra Jane ed Elia è scattato anche un bacio e il musicista si è sfogato sui social. (Continua dopo la foto)



“Non si finisce mai di conoscere una persona, anche se poi alla fine tutti ci dimostriamo per quello che siamo. Ognuno di noi farà i conti con se stesso. Non ho intenzione, per ora, di parlare del privato a differenza di altri che stanno facendo della propria vita uno show facendo soffrire NOI che siamo a casa! Io cammino a testa alta”, ha scritto con tanto di hashtag che fanno pensare in modo inequivocabile che il post sia riferito alla compagna: #noregrets (no rimpianti), #life, #love e #gfvip.

Ma stando a quanto riferito dall'ex vj Enrico Silvestrin, il concorrente di questo terzo GF Vip eliminato da qualche settimana, anche il figlio di Jane non gradirebbe il comportamento di lei nella Casa. “Ad essere più colpito in questi giorni è il figlio – ha spiegato Silvestrin sui social, parlando di Damiano – che non riconosce più la madre e se ne vergogna. Premettendo che non le sto dando contro. Sto dicendo che disapprovo perché pretendo da lei un altro tipo di testa”. E ancora: “Le auguro di rinsavire in fretta. Mi sono limitato ad esprimere un pensiero. Così come tutti voi. O io ho uno statuto speciale? È mia amica, glielo dirò in faccia. Jane deve tutelare se stessa e suo figlio di certo non io che già devo raccogliere le lacrime del compagno”.





Damiano è l'unico figlio dell'attrice. Ha 14 anni ed è nato dal matrimonio di Jane con Christian Schiozzi, segretario di produzione. Nonostante sia giovanissimo, ha già le idee chiare e ha deciso di seguire le orme della madre. Ha infatti iniziato da poco la sua carriera d’attore, ma ha già recitato nella pellicola 'All the money in the world' di Ridley Scott. “Siamo parecchio uniti – aveva detto lei Vanity Fair,parlando del rapporto con il figlio -. È successo da sé, una volta che mi sono separata dal padre e siamo rimasti noi. Devo dire che mi piace questa cosa. E anche a lui, credo. Funzionerà ancora per un po’”.

Grande Fratello Vip. Jane Alexander ed Elia Fongaro senza freni: il video vola sui social