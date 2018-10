Il maltempo che imperversa in tutta Italia non ha risparmiato la casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti rimasti in gara si sono riparati tra le quattro mura domestiche a causa delle forti raffiche che si sono abbattute su tutta la Capitale. Le uniche temerarie sono state la Sellerona Ela Weber e Martina Hamdy, volto del Meteo Mediaset, che hanno sfidato le folate per restare all'aperto e concedersi un po' di relax in giardino. Nello spazio aperto della casa di Cinecittà, sempre a causa delle forti raffiche di vento, si è registrato qualche danno. La puntata di questa sera dovrebbe andare in onda regolarmente.

La scorsa settimana la casa più spiata d’Italia era finita al centro di una bomba d’acqua che aveva pregiudicato per alcuni minuti la diretta televisiva. Il tutto si era verificato intorno alle ore 20, con la produzione del programma che era stata costretta a tamponare questi istanti di oscuramento con delle immagini registrate il giorno prima. Poi la regia era riuscita a ripristinare il consueto collegamento salvando di fatto tutta la diretta del programma. (Continua a leggere dopo la foto)



Maltempo in tutta Italia - Due morti a Castrocielo, in provincia di Frosinone, uccisi da un albero crollato sulla propria auto. Stessa dinamica a Terracina (Latina), dove in viale della Vittoria è morta un’altra persona e dove si registrano una decina di feriti a causa di una violentissima tromba d’aria. Un 21enne casertano, Davide Natale, ha invece perso la vita a Napoli, schiacciato da un tronco nel quartiere Fuorigrotta. Ad Albisola Superiore, in provincia di Savona, una donna è morta durante una tromba d’aria, colpita da un oggetto fatto volare dal vento. Durante la tempesta sono caduti alcuni pali dell’illuminazione pubblica, ma non si sa ancora se la donna possa essere stata colpita da uno di questi.

È il bilancio – provvisorio – della giornata di maltempo che ha colpito la penisola, con nubifragi, burrasca. Da Nord a Sud la settimana si è aperta con la preoccupazione per la pioggia e in alcuni casi anche il vento, con raffiche fino a 100 km orari. A Roma, un vigile del fuoco del distaccamento Eur è rimasto ferito dalla caduta di un ramo, ed è stato ricoverato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. Un’altra ferita lieve per la caduta di un ramo ad Anguillara Sabazia. La quarta acqua più alta di tutti i tempi è stata registrata a Venezia poco prima delle 15, con il 75% della città allagata.

Annullati i collegamenti marittimi nel golfo di Napoli e scuole chiuse a Ischia e Procida. Allagamenti a Follonica (Grosseto) e in Liguria, dove a Luni sono state evacuate quattro famiglie. Mezzi scortati nel mattino sull’A1 Milano-Bologna nel tratto tra Piacenza e il bivio per la diramazione Fiorenzuola a causa di un allagamento.