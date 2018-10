“Sto meglio, seppur un po' debilitata…. Grazie per tutto l'amore che sto ricevendo da voi”, ha scritto sui social network la ex Velina di Striscia la Notizia dopo essere stata dimessa dall'ospedale nella giornata di lunedì 29 ottobre. Poi, in un video, ha spiegato meglio cosa le è accaduto negli ultimi giorni: “Volevo dire che ho passato i tre giorni più brutti della mia vita ma sono finalmente a casa, mi hanno dimesso. Volevo ringraziare il dottore Accardi, Chiara, tutti i medici del San Donato e gli infermieri”.

Lei è Ludovica Frasca e come fa sapere nelle Storie di Instagram è stata ricoverata presso il policlinico San Donato a causa di alcuni problemi allo stomaco, come ha fatto sapere lei stessa sempre sui social. “Volevo rassicurare tutti. Sto bene! Sono stata ricoverata per un problema allo stomaco che i dottori del Policlinico S. Donato… stanno cercando di risolvere, prendendosi cura di me”, aveva spiegato, rassicurando i fan che avevano espresso preoccupazione in merito al suo stato di salute. (Continua dopo la foto)



Ora è tornata a casa, sta meglio, ma certo non sarà stato un bel weekend per lei. Classe 1992, ha trascorso quattro anni dietro al bancone di Striscia in coppia con la bionda Irene Cioni. Ludovica è stata scelta da Antonio Ricci anche come co-conduttrice nelle passate edizioni di Paperissima Sprint, il programma dell'estate incentrato su gaffe e scherzi divertenti, ma è balzata agli onori della cronaca rosa per la sua relazione, ora finita, con Luca Bizzarri.

Sono stati insieme a lungo, ma la loro storia sarebbe finita a inizio 2018, dopo che da mesi si rincorrevano voci di crisi e di maretta. Per il gossip ora la ex Velina, da sempre riservatissima e attenta a non lasciar trapelare alcuna indiscrezione sulla sua vita privata, sarebbe legata ad Alex Ranghieri, giocatore di beach volley e modello che ha posato per alcuni prestigiosi marchi di biancheria intima.

La Frasca, tuttavia, non ha mai confermato questo rumor che circola da mesi ormai. Così come in passato non ha commentato la fine della relazione con Luca Bizzarri. Quest'ultimo, a proposito di gossip, è stato ultimamente accostato alla nuova padrona di casa di Detto Fatto, la bellissima Bianca Guaccero, che si è da poco separata dal marito Dario Acocella, ma la voce è stata presto smentita dalla conduttrice stessa. Tra i due pare ci sia solo una bella amicizia.

