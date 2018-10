Pomeriggio bollente al Grande Fratello Vip. Protagonisti del siparietto hot l’attrice Jane Alexander e il velino Elia Fongaro. Dopo aver passato l’intera giornata a parlare della loro amicizia particolare e di quello che potevano pensare fuori dalla Casa, i due si sono ritrovati stretti nel letto, abbracciati e molto intimi. Tutto è partito da un gioco messo in scena dal Grande Fratello, che per smuovere le acque ha proposto ai gieffini una festa con “obbligo e verità”. Giulia Provvedi ha colto la palla al balzo: “Vi dovete dare un bacio sulla bocca”, ha detto ai due, che non si sono fatti pregare due volte.

Sarà poi Ivan Cattaneo a stanare l’ex velino: “Da uno a dieci quanto sei innamorato di Jane?”, “Otto”. E l'attrice commenta: "Ormai Gianmarco sa che è finita”. Gianmarco, il fidanzato dell'attrice qualche giorno fa le aveva gridato da fuori con il megafono: “Ti amo, sposami”, proposta che ha mandato nel panico l’ex modella britannica, che ora deve fare i conti con la sua vita fuori dal reality. Che ci sia del tenero tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip3 (Jane ed Elia) è fuori discussione. (Continua a leggere dopo la foto)



Soprattutto dopo la notte passata insieme. Nel pomeriggio di passione i due si sono scambiati carezze inequivocabili, coccole e strusciamenti vari. Si sono sussurrati all’orecchio parole che il GF non ha ancora fatto sentire ai telespettatori e si sono dati anche qualche tenero morso. I due piccioncini hanno replicato poco dopo. Lui durante i baci era così focoso che – secondo gli utenti che hanno seguito la diretta – Jane avrebbe detto: “Non resisto, fai lentamente“. E così, a poche ore dal misfatto, il fidanzato dell’attrice, Gianmarco Amicarelli, ha pubblicato un inequivocabile post su Instagram.

“Non si finisce mai di conoscere una persona, anche se poi alla fine tutti ci dimostriamo per quello che siamo. Ognuno di noi farà i conti con se stesso. Non ho intenzione, per ora, di parlare del privato a differenza di altri che stanno facendo della propria vita uno show facendo soffrire NOI che siamo a casa! Io cammino a testa alta”. Poi Gianmarco ha aggiunto degli hashtag altrettanto eloquenti: #noregrets (no rimpianti), #life, #love e #gfvip. Chiaro, dunque, che quel post sia riferito alla fidanzata, chiusa da settimane nella casa del Grande Fratello Vip. L'attrice non ha nascosto i suoi sentimenti: si è dichiarata al “pericoloso” amico, infatti. “Sono andata da lui e gli ho detto che ho capito che mi piace. Lui mi ha detto che sono pazza e si è messo a ridere. Me ne sono andata”, ha confessato a Stefano Sala e Francesco Monte.





Qualche giorno fa anche Fongaro si è confidato con Monte: “L’ultima cosa che voglio sono i teatrini, fare scenette, so che c’erano già dei problemi tra lei e il fidanzato. Io comunque sono tranquillo. Facciamo andare le cose e non costruiamo castelli. Se fossi fuori lascerei che le cose fluiscano da sole. C’è bisogno di maggiore sensibilità perché da casa vedono e non voglio mancare di rispetto a qualcuno”. Anche lui, fino a qualche giorno fa, era sembra confuso.

Fuorionda di Fabrizio Corona al GF Vip 3. Era tutto preparato? Video