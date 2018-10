L'ultima puntata andata in onda di Domenica In, quella del 28 ottobre scorso, è stata all'insegna della commozione. Del pubblico, innanzitutto, che si è emozionato e non poco quando Mara Venier ha accolto in studio e poi intervistato Carlotta Mantovan, la vedova del compianto Fabrizio Frizzi reduce dal successo di ascolti della prima puntata di Portobello, lo show del sabato sera di Raiuno condotto da Antonella Clerici.

Un'intervista molto toccante che ha commosso la stragrande maggioranza dei telespettatori che in quel momento stava seguendo la trasmissione su Raiuno e la commentava sui social con l'hashtag ufficiale del programma che ha mantenuto la prima posizione della classifica dei Trend Topic per tutto il pomeriggio. La stessa Mara, che ha portato avanti l'intervista a Carlotta con molto tatto e umanità, si è invece abbandonata alla commozione durante la chiacchierata con Nino D'Angelo, altro suo ospite di domenica 28 ottobre 2018. (Continua dopo la foto)



L'intervista al cantautore melodico napoletano è stata a 360 gradi. Ha toccato più argomenti: dalla carriera alla presunta rivalità con Gigi D'Alessio ("Gigi è il mio cuoco preferito, ci vogliamo bene", ha spiegato Nino smentendo ogni contrasto, con tanto di scherzosa chiamata in diretta di D'Alessio) fino all'amore e agli affetti. Dolore per la mamma scomparsa compreso: "Più passa il tempo, più delle cose vengono a mancare, però io mia madre ce l'ho sempre con me", ha confidato il cantante napoletano.

È stato a quel punto che la Venier, visibilmente scossa, l'ha interrotto e ha comunicato la sua esigenza di doversi fermare. "Cambiamo argomento, altrimenti non ce la faccio ad andare avanti", ha detto la 'zia Mara', non riuscendo a trattenere le lacrime. È ancora troppo doloroso, evidentemente, il ricordo della sua mamma, che è scomparsa tre anni fa, nel 2015. Si chiamava Elsa Masci e con la conduttrice, applaudita dal pubblico per aver dimostrato ancora una volta la sua autenticità, aveva un rapporto molto intenso.

La madre della Venier è morta dopo una lunga lotta al morbo di Alzheimer. Mara le è sempre stata accanto e negli ultimi mesi, anche quando la donna non la riconosceva più per colpa della malattia, aveva diradato molto i suoi impegni in tv per occuparsi di lei. "Ho pensato che anche la mia vita fosse finita, volevo andare dov'era andata lei. Non riesco a vedere ancora oggi la foto di mia madre, sto troppo male. Era il senso vero della mia vita", ha raccontato Mara dopo averla persa.

