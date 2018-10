Stanno circolando sul web le immagini che vedono l’irruzione di un inquilino non gradito nella casa del Grande Fratello. Stiamo parlando di un topo, che qualche giorno fa ha fatto la sua entrata trionfale nella casa. La segnalazione è stata fatta da Striscia la notizia. Al telegiornale satirico di Antonio Ricci sono infatti arrivate diverse segnalazioni su un animale presente all’interno della casa.

Dopo attenta analisi gli autori del programma in onda ogni sera su Canale Cinque dai due storici conduttori Ezio Greggio e Enzo Iacchetti hanno appurato che c’è davvero un roditore nel complesso di Cinecittà che ospita la villetta del Grande Fratello. Secondo il video mostrato da ‘’Striscia la Notizia’’ il topolino si aggira indisturbato nella camere da letto dove ogni sera dormono alcuni dei concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip. Ma chi sono i concorrenti che rischiano un faccia al faccia col piccolo roditore? (Continua a leggere dopo la foto)



La camera in cui è stato girato il video che mostra la presenza del topolino è occupata da Francesco Monte, Elia Fongaro, Jane Alexander, Ivan Cattaneo e company. Che, tra l’altro, non si sono minimamente accorti del loro nuovo coinquilino. Le immagini verranno mostrate nel corso della puntata di Striscia in onda lunedì 29 ottobre 2018 su Canale 5. Stesso episodio lo scorso anno durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip. Mentre i concorrenti più giovani del Grande Fratello, cioè i fratelli Rodriguez, Luca Onestini e Carla Cruz si trovavano in giardino, qualcosa di inatteso aveva attirato la loro attenzione.

Infatti mentre i ragazzi parlavano liberamente del più e del meno, la loro chiacchierata era stata interrotta dal passaggio di un topo. Inutile dire che la vista del topo aveva scatenato immediatamente il panico in casa, facendo terminare l'allegra riunione che fino ad allora i concorrenti stavano tenendo all'aperto. Un altro topolino aveva fatto capolino nella casa durante l’edizione del 2015. In quel caso il roditore era stato ripreso mentre se la spassava al fianco del letto di Rebecca e Simone. I ragazzi non si sono ancora accorti della presenza dell'animale.

La presenza del roditore all'interno della casa di Cinecittà comporta inevitabili rischi per i concorrenti del Grande Fratello Vip, rappresentati in primis dalla possibilità di essere attaccati e quindi morsi dall'animale, oppure di entrare in contatto con suoi liquidi biologici infetti (urine, feci). Nel caso ciò avvenga è necessario recarsi subito al Pronto soccorso, dove i medici provvederanno a eseguire la vaccinazione antitetanica, a medicare la ferita e ad avviare adeguata terapia antibiotica.

