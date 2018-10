Tra i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Temptation Island ci sono la stilista Lara Zorzetto e il personal trainer Michael De Giorgio. Con la loro storia i due hanno appassionato milioni di telespettatori. Una storia travagliata, la loro, che si è conclusa con la ragazza che ha deciso di uscire dal reality show delle tentazioni da sola. All'epoca della messa in onda del reality show l’Italia intera si è schierata contro Di Giorgio, a causa di alcuni suoi assurdi comportamenti, sostenendo, invece, Lara, che era risultata una semplice vittima.

Giunti al falò di confronto, come detto, la Zorzetto aveva deciso di chiudere la relazione, venendo acclamata da tutto il pubblico. In seguito in molti hanno chiesto di vedere la Zorzetto sul trono di Uomini e Donne, avendola reputata onesta, sincera e un personaggio molto forte, poi l'idea è sfumata e sul trono, invece, sono saliti la modella Mara Fasone (che ha lasciato il programma la scorsa settimana), l'ex tentatrice Teresa Langella, l'ex 'fidanzata' di Sara Affi Fella Luigi Mastroianni e l'ex corteggiatore Lorenzo Riccardi. (Continua a leggere dopo la foto)



Negli scorsi giorni, durante una chiacchierata fatta con le ragazze di IsaeChia.it, De Giorgio si è lasciato andare a delle confidenze alquanto particolari sull'ex ragazza. ''Mi ha proposto di tentare i provini, in quanto la vedeva come una buona opportunità per far conoscere il suo marchio di costumi. Poi ci hanno preso e ci siamo fatti delle promesse prima di partire, che credo siano quelle standard di ogni coppia, legate a semplici motivi di gelosia. In più, lei mi aveva detto di non azzardarmi ad andar via dal reality prima di una settimana, anzi, dovevamo rimanere fino alla fine, di non starmene nell’angolino, di rapportarmi alle single, di creare dinamiche… insomma, di farmi notare''.

Secondo Michael i due non sarebbero mai usciti insieme dal reality show e se lo avessero fatto, lei lo avrebbe lasciato subito dopo. “Lara aveva confessato a questa persona che avrebbe fatto finta di nulla. Mi avrebbe portato nel programma e mi avrebbe fatto fare una figura di m… colossale con tutti. Con la consapevolezza che quella storia avrebbe incuriosito i telespettatori…. aiutandola a raggiungere i suoi scopi e permettendole di conquistare quella notorietà tanto bramata. Anche Lara si è presa gioco dei telespettatori inscenando qualcosa di premeditato.''. E ancora: ''In quasi tutte le tracce audio si può percepire la cattiveria e l’arroganza con la quale si esprimeva nei miei confronti, architettando tutto meticolosamente. Andò persino contro i suoi stessi genitori che le consigliavano di non rendere pubblici dei fatti privati come questi, ma no, lei ormai doveva farmela pagare''.

Il racconto del giovane non finisce qui e svela ancora dei particolari molto interessanti: “In uno si sente Lara che chiede espressamente all’amica: “Cosa faccio, faccio finta di niente e poi lo sm**do davanti a tutta Italia, o aspetto che torniamo a casa e gli dico ‘Ma tu davvero credevi che saremmo stati ancora insieme? Povero stupido! Ahahah’?“. In queste settimane si è parlato di tante altre situazioni assurde accadute a Uomini e Donne, come il caso di Sara Affi Fella, ne è stato inondato il web. Ma anche Lara si è presa gioco dei telespettatori, inscenando qualcosa di premeditato”.

