“Domenica In” lacrime. Nella puntata del 28 ottobre 2018 una delle protagoniste più attese del programma condotto da Mara Venier, è stata Carlotta Mantovan. La ex moglie di Fabrizio Frizzi, rimasta vedova da qualche mese, ha accettato di farsi intervistare dalla conduttrice veneziana nel suo salotto domenicale.

Tanta la commozione del pubblico nel vedere una donna così forte, che sta cercando di superare il dolore più grande della sua vita. Tutti sentono la mancanza di Fabrizio Frizzi, dei suoi modi gentili, del suo garbo, della sua simpatia mai eccessiva. Figuriamoci sua moglie Carlotta Mantovan, figuriamoci sua figlia Stella… Per la Mantovan la morte del marito è una ferita ancora aperta e vedere certi video, vedere certe foto, parlarne senza versare lacrime amare non è facile. E infatti durante l’intervista la Mantovan, che con Frizzi ha condiviso 16 anni della sua vita, scoppia a piangere. Continua a leggere dopo la foto

Ci ha provato, a mantenere la calma e a non farsi travolgere dall’emozione ma non ce la fa. E le lacrime scendono. “Era un gentleman e con questo ho detto tutto”, ha detto la ex modella a Mara Venier. Il pubblico resta colpito dalle sue parole e soprattutto capisce una cosa: Carlotta Mantovan non ha voglia di parlarne. “Con questo ho detto tutto” era un modo gentile per chiudere la questione. Continua a leggere dopo la foto

E infatti la Mantovan non dice molto, si limita a rispondere alle domande della Venier. Ed è proprio quest’ultima che finisce nel mirino del pubblico per il suo comportamento a detta di tutti “indelicato”. Alcuni accusano Mara Venier sui social di essere andata alla ricerca “della lacrima a tutti i costi”. Tante cose si sarebbe potuta risparmiare Mara, secondo il pubblico. Insomma, secondo il pubblico Mara avrebbe spinto la Mantovan alle lacrime. Continua a leggere dopo la foto

Alcuni, però, apprezzano la professionalità della Venier: “Momento meraviglioso. La delicatezza di Mara, lo stare 10 passi indietro per far emergere Carlotta. Fabrizio da lassù sorride”. Questo, per esempio, è uno dei tanti commenti positivi nei confronti di Mara. E voi avete visto l’intervista? Che idea vi siete fatti? Attendiamo commenti.

Carlotta Mantovan, dopo la morte di Fabrizio Frizzi: “Ancora non ci riesco”. La confessione

