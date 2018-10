“Ho un fidanzato”. Il coming out di Marco Carta

Non è che non si sapesse, ma dirlo e condividerlo è sempre meglio, nonché giusto. Deve aver pensato questo Marco Carta che ospite a “Domenica Live” ha deciso di fare outing e dichiarare la propria omosessualità. “Non voglio più nascondermi, ho un fidanzato” Marco Carta sceglie il salotto di Barbara d’Urso per una importante comunicazione che lo riguarda: il coming out sul suo orientamento sessuale dopo anni di illazioni.

“È un percorso, non facile e diverso per tutti. io adesso mi sentivo pronto e volevo farlo”, ha spiegato il cantante sardo “ora che l’ho fatto mi sento più leggero e felice”. “Oggi sono molto emozionato – ha iniziato a raccontare Carta, che si è da poco ristabilito dopo una pesante operazione -. Le cose belle spesso spaventano. Si ha paura ad essere felice. Essere liberi è impagabile. Le mie omissioni, il mio silenzio del passato erano da rispettare. Nel mio percorso è capitato che qualcuno avesse provato a dire qualcosa su di me, al posto mio, anche quando non mi andava. (Continua dopo il video e la foto)



Per questo omettevo, per questo io non rispondevo, perché la cosa mi indispettiva”. E continua: “Nel mio prossimo album, che esce lunedì, racconto anche il primo bacio, quello che mi ha cambiato la vita. Non il primo bacio dato a scuola, ma il primo che ho dato a un uomo, alla persona che amavo. Il mio nuovo singolo parla di due appuntamenti: l’appuntamento mancato con mio padre, l’ho aspettato nelle scale e non è mai arrivato. Per me è passata, l’ho perdonato, pace all’anima sua. Il secondo appuntamento è il mio primo bacio, il primo bacio che mi ha lasciato senza respiro, il primo bacio che ho dato a un ragazzo che ho amato. L’ho detto, l’ho detto con una tale libertà!!! Non deve essere un problema.”

A testimonianza del fatto che la sua famiglia gli è sempre stata vicina, a “Domenica Live” è intervenuta anche la zia Sabrina, che ha cresciuto il nipote e che si è detta «orgogliosa» di Marco. “Questa cosa, nell’adolescenza, non è stata una domanda specifica. Io sono stato molto fortunato – ha spiegato ancora il cantante -, la mia famiglia lo sapeva, non mi hanno fatto nessuna domanda. Ho portato delle persone a casa sapendo che erano i miei fidanzati. Non ho mai avuto la paura di potermi sentirmi non a mio agio a casa mia, ho sempre vissuto in maniera naturale, senza maschere.

Mi spaventava l’uscire da qua, la reazione sui social, in generale. Al mio fianco in questo momento c’è una persona, il mio compagno, e sono felice – ha concluso – e spero che il mondo fuori mi accolga con tanta tranquillità”. Molto soddisfatta e pacata persino Barbara D’Urso da sempre paladina dell’amore e del rispetto reciproco della cosiddetta “diversità” che di ‘diverso’, diciamolo, non ha proprio nulla! Evviva l’amore. Evviva gli outing.

