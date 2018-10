Tu sì que vales senza freni, nella puntata di ieri Rudy Zerbi è finito letteralmente in mutande dopo aver perso una scommessa con Teo Mammucari. Il motivo? Eccolo spiegato: nelle puntate precedenti Rudy Zerbi aveva assicurato di essere bravissimo a giocare a ping pong e nessuno dei giudici gli aveva creduto, al punto che Teo lo sfidò; se avesse perso però avrebbe dovuto pagare la penitenza che lui stesso aveva pagato qualche puntata prima (quella cioè di mettersi in mutande). Rudy Zerbi però, non ha pagato immediatamente pegno. Ed infatti, il docente di canto di Amici, ha voluto attendere un poco di tempo.

Quando si è recato dentro il “camerino” per spogliarsi, Gerry Scotti ha lanciato i suoi immancabili petardi facendolo uscire fuori e correre sul palcoscenico letteralmente in mutande, scatenando l’ironia dei presenti. Proprio durante la serata, il buon Rudy Zerbi è stato protagonista anche di una gag con un concorrente tornato ancora in studio per suonare il pianoforte e poi danzare. (Continua dopo la foto)



L’anziano sul palco, dopo avere battibeccato con Rudy Zerbi, ha mostrato anche i suoi documenti a Maria De Filippi, confermando di avere un passato da ballerino. Rudy Zerbiperò, non ha creduto alle parole dell’uomo, scatenando l’ira del concorrente che ha voluto telefonare ai carabinieri. Da quel momento un divertentissimo siparietto ha preso il via, con Mammucari uscire dallo studio e imitare un carabiniere. (Continua dopo la foto)

Rudy Zerbi ieri è stato insomma il vero protagonista. Ieri sera a Tu si que vales si è presentato un concorrente non estraneo al programma di Canale 5, un uomo palermitano che sostiene di aver lavorato come ballerino al Teatro Massimo. In studio ha suonato il piano e successivamente ha anche danzato. Un’esibizione che non è piaciuta affatto a Rudy Zerbi che, in più di un’occasione ha disturbato la performance del concorrente. (Continua dopo la foto)

Stanco delle continue intromissione del giudice, il diretto interessato ha letteralmente perso la pazienza sbottando in questo modo:“Non ti permettere più. Sei un impostore. Ti devi vergognare. Mi hai disturbato“.Naturalmente Rudy Zerbi non è rimasto a guardare replicando così:“Secondo me la sua prova è nulla. Lei non sa né suonare né ballare. Non ha nessun talento“.Il ballerino siciliano si è offeso a questa affermazione. Dopo aver accusato il colpo, l’uomo ha contro replicato in questa maniera:“Tu hai un talento: sei zero assoluto. Non sai nemmeno stare in palcoscenico“.

