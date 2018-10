Tra i protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip 3 c'è certamente Giulia Provvedi: la sorella di Silvia, fidanzata con il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini, è in astinenza sessuale. La concorrente, membro della coppia 'Le Donatelle', si lascia andare a battute spinte e doppi sensi non troppo velati pensando al proprio fidanzato. Intanto, però, dopo una puntata travagliata e carica emotivamente, Silvia ha reagito piangendo tutta la notte nelle braccia della sua sorella gemella Giulia, sostenendo di versare lacrime non per Fabrizio, ma per il dispiacere causato alla loro famiglia, ai genitori, a sua nonna e alle sua amiche. Non ha rimpianti Silvia perché ritiene di aver fatto il massimo per lui e per la loro storia d'amore, tanto da sacrificare molte volte se stessa, mettendo davanti la felicità di Fabrizio.

Silvia, che non si aspettava questo confronto immediato con l'ex fidanzato, incontra un uomo carico di ego, un ego che sicuramente non ha mai amato. Nonostante l'assenza di rimorsi e rimpianti, l'incontro con Fabrizio Corona ha causato in Silvia turbamenti, stato di ansia e instabilità. (Continua a leggere dopo la foto)



"Il gioco è vero ma racconta quel che sei tu" dice Giulia Provvedi che ribadisce di non voler attuare strategie articolate e complotti; oltre a non essere tipico del suo carattere la Provvedi aggiunge che sarebbe controproducente all’interno del gioco, le persone che la sostengono apprezzano la sua trasparenza e la sua sincerità, il suo modo di essere vera. "Non ti nominerei comunque, per me sei mio amico" continua Giulia rivolgendosi a Francesco per spiegargli come valuta le amicizie e i rapporti costruiti con alcuni Vip in questo mese insieme. "Anche per me è sbagliato vivere questa esperienza a metà" interviene Silvia che condivide il parere della sorella, la verità vince su tutto. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma Giulia Provvedi, oltre a condividere il parere sul regolamento del gioco, si è lasciata andare ad alcuni commenti focoso proprio sul suo ragazzo insieme a Martina Hamdy, la sorella Silvia e Giulia Salemi. Le frasi dedicatagli non sono quelle che si possono definire le più delicate e dolci, anzi. Infatti, la bionda del duo Le Donatella ha urlato delle parole abbastanza ambigue e cariche di desiderio: "Amore questo messaggio è per te so che sono un po' irrequieta, un po' focosa mi hanno detto che sono sexy secondo quanto è sorto dalla casa quindi tornerò anche sexy". A troncare il discorso di Giulia Provvedi è uno stormo di uccelli e, vedendo la piega che sta prendendo la conversazione, è la sorella Silvia a tappare la situazione. (Continua a leggere dopo la foto)



"Non vi sconvolgete dei discorsi particolari purtroppo abbiamo esaurito i nostri discorsi e ci stiamo dando dentro alla trasgressione verbale perché ahimè non possiamo fare nulla". A continuare il discorso è Giulia Provvedi che afferma: "Se vi dicono che il Grande Fratello attutisce le voglie non è assolutamente vero, quando non pensi più a quella cosa lì ecco che arrivano gli uccelli nel cielo a ricordartelo"...

