Un mese e qualche giorno per Flavio Insinna a L'Eredità eppure c'è già chi vorrebbe sostituirlo. Intanto, i concorrenti del programma di Raiuno continuano a fare gaffe su gaffe. Non c'è praticamente sera in cui conduttore e pubblico non restino di sasso di fronte a certi strafalcioni da far accapponare la pelle. Può capitare di avere un lapsus, specie quando si è di fronte a una telecamera (e a milioni di telespettatori) per la prima volta, ma come abbiamo visto nelle ultime settimane, spesso chi gioca incappa in errori madornali.

Quelli di geografia, come sempre, sono i più gettonati, ma pure in storia qualcuno non sembra così ferrato. E che dire di chi scambia i noti biscotti 'lingue di gatto' per 'lingue di lucertola'? L'altra sera, per continuare il ciclo delle gaffe più incredibili, la domanda era: "Uno dei più importanti saggi sulla comunicazione s'intitola...". Due le opzioni: 'Il medium è il messaggio e 'Il medium è il massaggio'. (Continua a leggere dopo la foto)



A L'Eredità, intanto, Flavio Insinna è appunto in discussione: "Sarà il cda dell’Istituzione Giostra a decidere il da farsi. Credo che faremo almeno una lettera, chiedendo le scuse della Rai. Può essere anche un’occasione per farsi conoscere di più e magari per intrecciare rapporti con la tv di Stato che si sono interrotti molti anni fa dopo alcune edizioni in diretta". (Continua a leggere dopo la foto)

ads

Non c'è pace tra il pubblico dell'Eredità con Flavio Insinna. Da quando il conduttore ha ereditato lo show, dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi, i telespettatori si sono divisi tra chi adorano il suo modo di condurre, e chi invece proprio non lo sopporta. Sui social se ne discute spesso, soprattutto quando in tv appaiono personaggi popolari come, per esempio, Claudio Lippi, ospite dell'ultima puntata di Tv Talk. Non pochi hanno commentato sui social: "Io a Lippi avrei fatto condurre L'Eredità mi sembra più adatto, rispetto Insinna". Opinioni drastiche, ma la popolarità porta anche a questo. (Continua a leggere dopo la foto)



#TvTalk Io a Lippi gli avrei fatto condurre L’ Eredità, mi sembra più adatto . Rispetto a Insinna. — Fabio Rapiti (@Fabiorapiti) 27 ottobre 2018

Flavio Insinna, intanto, continua imperterrito la sua personalissima battaglia per riabilitare la propria immagine, speriamo che non incappi presto in altre clamorose gaffe o se proprio dovesse succedere gli auguriamo almeno di uscirne più forte di prima.

Leggi anche:

Verissimo, Alessandra Amoroso e la sua toccante confessione: “Ho deciso”

fbq('track', 'Gossip');