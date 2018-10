I fan di Uomini e Donne non hanno certo dimenticato Elga Enardu e Diego Daddi. Ex tronista lei, ex corteggiatore lui, si sono sì incontrati nello studio di Maria De Filippi, ma la loro storia d'amore è sicuramente unica all'interno del programma. Dobbiamo andare indietro di 9 anni. Diego era sceso per l'altra tronista, Claudia Piumetto, a cui disse "no" al momento della scelta. Anche Elga alla fine del suo percorso ricevette un sonoro rifiuto da parte di Marcelo Fuentes, dunque uscì dal programma da single. In trasmissione Diego ed Elga si erano notati a malapena, ma poi il destino ha fatto il resto.

Hanno infatti iniziato a frequentarsi fuori, quando sono tornati alla vita normale, senza esterne, telecamere e giudizi di pubblico e opinionisti. È nato tutto a qualche mese dalla fine della loro esperienza a Uomini e Donne e, da quel giorno, non si sono più lasciati. Evidentemente erano fatti l'uno per l'altra. E infatti il 21 ottobre 2017 si sono sposati a Cagliari, città di lei, nella splendida cornice del Santuario di Nostra Signora di Bonaria. (Continua dopo la foto)



Anche se il matrimonio era nell'aria, i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno cercato di tenere segreta la notizia. Fino a pochissimo tempo prima delle nozze, Elga e Diego non avevano lasciato trapelare alcun indizio sull’imminente lieto evento. Poi, inevitabilmente, si è saputo e i fan, che li hanno adorati sin da quando sono usciti allo scoperto, sono stati felicissimi per loro. Nonostante siano passati anni, infatti, dalla loro esperienza a Uomini e Donne, il pubblico ha sempre fatto il tifo per loro e li ha sempre seguiti.

Ed è già passato un anno dalle nozze di Elga e Diego. Come li ritroviamo? Più innamorati di prima. In occasione del primo anniversario di matrimonio, entrambi si sono lasciati andare a dichiarazioni d'amore importanti sui social. Lui ha condiviso una foto della cerimonia e scritto “Tuo, per sempre… Buon primo anniversario a noi. Ti amo”. Anche lei non è stata da meno: ha pubblicato su Instagram un altro momento del loro giorno più bello e l'ha commentato con una lunga dedica al marito.





“È già trascorso un anno Amore mio – ha scritto Elga -, anche se apparentemente sembriamo i protagonisti di una favola senza intoppi, noi sappiamo che ogni giorno combattiamo per noi, per il nostro amore, per la nostra famiglia e come tutti abbiamo casini da risolvere, alti e bassi nel lavoro e perché negarlo? Qualche acciacco!” . E ancora: “… Come in una vera favola abbiamo l’Amore vero puro e incondizionato. Ti ho amato e mi sono sentita amata, ti ho rispettato e so di essere stata rispettata ogni singolo giorno di questo anno appena passato. Rinnovo le mie promesse per il resto della nostra vita, anche se morte ci dovesse separare! Ti amo, tua moglie”.

