Un grande, in tutti i sensi. Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef più noti d'Italia: la sua stazza possente, insieme a un approccio molto spontaneo e diretto nei confronti delle persone con cui ha a che fare in TV, ne fanno sicuramente un personaggio unico nel mondo del food e dello spettacolo. A raccontare qualcosa di inedito del giudice di Masterchef ci ha pensato la moglie, Cinzia Primatesta, nata a Omegna, a nord del lago d'Orta, che con il marito gestisce l'hotel e ristorante Villa Crespi a Orta San Giulio.

Nel marzo del 2019 il locale farà 20 anni e si prepara a festeggiarli alla grande. Lei racconta dei suoi viaggi prima di tornare a casa. Per amore. Perché vicino al lago conosce il suo futuro marito. Come racconta al Corriere della sera fu il padre di Cannavacciuolo a fare in modo che Antonino si trasferisse in zona negli anni Novanta per "imparare il mestiere". (Continua a leggere dopo la foto)



Poi il papà di Cinzia cercava un cuoco e il gestore dell'albergo dove lavorava il futuro chef gli raccomandò quel ragazzo prodigio. "Quando ce lo propose, eravamo in macchina fermi a un semaforo. Avevo 20 anni ma me lo ricordo bene. Eravamo davanti a Villa Crespi. Fu un segno. Con Tony siamo diventati subito amici, poi lui è partito per fare esperienze in giro. Lo andavo a trovare sempre. Senza quella mia determinazione iniziale ci saremmo persi”.

Nel 1999, poco più che ventenni, rilevano, grazie anche ai genitori di Cinzia, Villa Crespi e sogno di "Tony" (Antonino Cannavacciuolo) diventa realtà, oggi è uno dei migliori chef d’Italia (non solo). "Oggi solo qui siamo in 54 e nell'intero gruppo gestiamo 130 persone. Ma quando abbiamo aperto eravamo in 15 a fare tutto. Finivamo sempre oltre l'una di notte. Senza mai giorno di chiusura. Sono stati anni durissimi. Anche se sono contenta di essermi sacrificata tanto’’.

Famoso per la sua stazza, Antonino non è sempre stato così ed è proprio Cinzia a raccontarlo. ‘’Tony ha sofferto lo stress. E così è ingrassato. Quando l'ho conosciuto pesava 82 chili per un metro e novanta di altezza. Era magro". Non era abituata a gestire un hotel mentre la moglie, negli alberghi ci era nata e cresciuta. Antonino Cannavacciuolo in cucina e Cinzia a gestire la struttura. Poi il matrimonio, le stelle Michelin, e il successo in televisione.

