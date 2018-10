Quando i telespettatori non l'hanno più vista a Domenica In, hanno incominciato a farsi delle domande. Perché è scomparsa da una puntata all'altra? Che è successo? Fino a qualche settimana fa, era lei la protagonista del famoso Cruciverbone della trasmissione condotta da Mara Venier poi, all'improvviso, è stata sostituita da Fiorenza D'Amico, seconda classificata a Miss Italia 2018. Inevitabilmente, i fan della vip scomparsa misteriosamente sono corsi a chiederle spiegazioni sui social.

Stiamo parlando di Alessia Macari, la procace vincitrice della prima edizione del 'Grande Fratello Vip', conosciuta anche come la "Ciociara" di 'Avanti un altro', che era stata scelta dalla Venier proprio per il ruolo di valletta nello storico gioco del tabellone. Dopo sole quattro puntate, però, è sparita lasciando sorpresi tutti i suoi fan. È stata una sua scelta o è successo qualcosa? Alle loro domande su questo 'giallo', la Macari ha risposto direttamente sulle pagine del settimanale Oggi. (Continua dopo la foto)



In verità, la prima a essere rimasta stupita è stata proprio lei, che non si aspettava di essere liquidata dopo poche puntate. "Non me lo spiego – ha detto alla rivista Oggi - Non ho litigato con nessuno, ho sempre fatto quello che mi dicevano di fare. Con Mara andava tutto benissimo. I miei fan mi chiedono sul web spiegazioni, ma io purtroppo non ne ho. Ci sono rimasta male". Il vero motivo, dunque, non lo conosce nemmeno lei.

"Avevo un contratto per cinque puntate, ma l'idea era quella di andare avanti – prosegue la 'Ciociara' - La Venier stessa aveva detto che mi avrebbe voluta fino a maggio. Invece dopo tre puntate hanno tolto il tabellone. Mi hanno quindi trovato un altro spazio nel gioco 'Una canzone per Mara'. Alla quinta puntata, sono arrivata in studio, mi hanno truccato, ero pronta. Ma all'ultimo mi hanno detto: 'Sei stata tagliata dalla scaletta'. Poi mi ha chiamato la produttrice dicendomi che non potevano rinnovarmi il contratto visto che il gioco del tabellone non era più previsto".

Insomma, stando a quanto sostiene Alessia, le hanno detto che il gioco di cui era protagonista era stato tagliato, ma poi è arrivata un'altra valletta al suo posto, quindi qualcosa non torna. Prima dell'intervista a Oggi, sulla questione era intervenuta Mara Venier. Su Instagram, la conduttrice aveva spiegato che quello della Macari era un contratto a termine: “Aveva un contratto per 5 puntate”, aveva fatto sapere la signora della Domenica di Raiuno. Quindi la domanda corretta ora dovrebbe essere: perché non gliel'hanno rinnovato e hanno preferito dare il suo ruolo a un'altra?

