Quanto ha incassato Fabrizio Corona per partecipare ad una puntata del Grande Fratello Vip? Dopo l'ospitata la domanda è rimbalzata prepotentemente sui social e a rispondere al quesito ci ha pensato Davide Maggio, blogger ed esperto di televisione. Ma andiamo con ordine. L'ex re dei paparazzi è intervenuto nella puntata del 25 ottobre per rivedere l'ex fidanzata Silvia Provvedi, concorrente del Grande fratello vip, con la quale Corona è stato per circa tre anni, compreso il difficile periodo del carcere.

Dopo l'incontro con la moretta del duo 'Le Donatella', all'uscita dalla 'casa', Ilary Blasi ha chiesto a Corona di fermarsi per un chiarimento. "Non ho i social, preferisco parlare faccia a faccia", ha detto Ilary Blasi. "Da parte mia non c'è stato alcun veto ad averti in diretta, come tu invece hai detto. Tu giochi con i sentimenti. Ricordi cosa mi hai fatto 13 anni fa?". (Continua a leggere dopo la foto)



''Cosa ti ho fatto?'', è stata la risposta di Corona. E da lì il caos. Ilary Blasi si riferiva ai fatti del 2005. L'ex re dei paparazzi - secondo quanto riportato da Totti nel suo libro - avrebbe ricattato a poche settimane dal matrimonio con Ilary Blasi l'ex capitano della Roma, con presunte foto che lo ritraevano in compagnia della soubrette Flavia Vento. "Quello che ha scritto tuo marito nel libro è da querela, - ha detto Corona - sono cazzate".

Poi le minacce: "Io a te qua dentro ti rovino". Ilary Blasi non si è lasciata intimorire e ha risposto: "Tutta Italia ha capito che tu crei gli scoop, li fai e li disfi come piace a te. Vedi che il caciottaro sei tu?". La controreplica di lui: "Sei stata tradita un mese prima delle nozze". "Noi siamo andati avanti", ha detto Ilary Blasi. "Tu invece sei rimasto indietro". Infine, la conduttrice lo ha liquidato: "Io non ci casco, lo hai fatto quando dovevo sposarmi ed ero incinta del mio primo figlio. Non vieni a casa mia a fare il tuo show. Buona vita, Fabrizio”.

L'ex paparazzo si è infuriato e secondo quanto riportato da Alfonso Signorini avrebbe distrutto il camper che Mediaset gli aveva messo a disposizione. Ma torniamo alla domanda che tutti si sono posti: quanto ha preso Corona per andare al GF Vip? Qualche giorno fa Davide Maggio aveva parlato di 40mila euro. Oggi il famoso blogger ha aggiornato la cifra ed ha parlato addirittura di 50mila per l’ospitata di 10 minuti. Alla cifra però saranno scalati i danni al camper di Mediaset.

