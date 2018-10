Barbara d'Urso è fidanzata? È questo uno dei quesiti che il mondo del gossip, di tanto in tanto, ripropone. Già, effettivamente in questo periodo di lotta serrata con Mara Venier, forse Barbarella avrebbe proprio bisogno di un fido alleato. Un po' come Nicola Carraro, l'uomo che la attacca sui social e difende a spada tratta la moglie alla guida di Domenica In. Ma questa è certamente un'altra storia. Certo, il mondo del gossip a Barbara d'Urso a volte non piace. Ed è nota la sua riluttanza, degli ultimi tempi, nei confronti di Alfonso Signorini.

Tutto sarebbe iniziato a causa di alcuni articoli apparsi sulla rivista Spy in cui si parlava di un flirt fra il modello Stefano Sala e la D’Urso. Il servizio pubblicato da Signorini aveva fatto infuriare la presentatrice che l’aveva accusato di diffondere notizie false. Poco dopo però il giornalista avrebbe risposto con un editoriale in cui, in seguito ad un’intervista della D’Urso a Verissimo in cui affermava di non voler mai lasciare Domenica Live, le ricordava che nulla è per sempre. (Continua a leggere dopo la foto)



Barbara d'Urso è stata pizzicata con un uomo misterioso da un altro direttore di una rivista di cronaca rosa. Si tratta di Riccardo Signoretti, alla guida di Nuovo Tv. Ospite nel salotto di Pomeriggio Cinque, Carmelita è stata smascherata a sorpresa proprio da uno dei suoi più assidui frequentatori. E lei, davanti alle foto, ha cercato di inventare quella che è apparsa a tutti gli effetti una scusa malriuscita. (Continua a leggere dopo la foto)

A quanto pare, infatti, i paparazzi del settimanale Nuovo avrebbero beccato Barbara d'Urso in compagnia di un misterioso uomo. "Dopo tre anni che dici che non hai nessuno, ti ho trovata in queste foto così felice con questo uomo affianco, passeggiando". La D'Urso ha preso il gossip con ironia e ci ha scherzato su, come sempre: "on è vero niente. Sarà il mio architetto, il mio salumiere, il meccanico. Però siccome me lo ha detto adesso sono entrata in confusione. Io frequento queste persone qua, mica gli attori". (Continua a leggere dopo la foto)



In una giornata ricca di soddisfazioni per Barbara d'Urso - dopo la conferma della vittoria su La vita in diretta e i complimenti da parte di Fabrizio Corona - arriva quella notizia di gossip che potrebbe infastidirla parecchio. Chissà come reagirà Barbara quando verranno pubblicate le foto e soprattutto di chi si tratta...

